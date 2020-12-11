Сотрудника ДЧС Акмолинской области подозревают в создании интернет-казино

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Сотрудника ДЧС Акмолинской области подозревают в организации незаконного игорного бизнеса, передает Kazakhstan Today.

Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК в отношении должностного лица департамента по ЧС Акмолинской области и других причастных лиц начато досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан (Алматы, Кокшетау, Нур-Султан, Павлодар, Караганда). Информация о ходе досудебного расследования не подлежат разглашению", - говорится в сообщении ведомства.

Расследование в отношении сотрудника ДЧС Акмолинской области прокомментировали также в МЧС РК. В ведомстве отметили, что держат на особом контроле ситуацию в отношении своего сотрудника.





30 ноября текущего года был задержан сотрудник ДЧС по подозрению в организации незаконного игорного бизнеса (интернет-казино) департаментом экономических расследований, он был отпущен 2 декабря. В его отношении проводится досудебное расследование. Сотрудник ДЧС работает в системе гражданской защиты с 2002 года. В зависимости от итогов досудебного расследования будут приняты дисциплинарные меры в отношении сотрудника вплоть до увольнения по отрицательным мотивам", - говорится в сообщении МЧС.

По данным КФМ, с начала 2020 года в Казахстане пресечена деятельность 765 незаконных игровых заведений, ликвидировано 22 подпольных казино и из незаконного оборота изъято более 12 тысяч игровых аппаратов.

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