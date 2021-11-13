Сотрудники ДГД Туркестанской области подозреваются в коррупции

ТУРКЕСТАН. 12 НОЯБРЯ - Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции в рамках досудебного расследования в отношении должностных лиц Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан задержаны сотрудники Департамента государственных доходов по Туркестанской области по подозрению в коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства, задержанные на систематической основе получали на таможенных постах взятки от предпринимателей за ускоренный и беспрепятственный пропуск крупного и мелкого рогатого скота через государственную границу РК.

В настоящее время ряд должностных лиц задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДП по городу Шымкенту.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.