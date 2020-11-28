Сотрудники канцелярии премьер-министра, Минэнерго и акиматов проходят подозреваемыми в деле о хищнии социального газа

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба Республики Казахстан службой ведет расследование в отношении действующего сотрудника канцелярии премьер-министра, должностных лиц министерства энергетики и акиматов областей по факту хищения социального нефтяного газа при распределении регионам. Об этом рассказал в ходе брифинга руководитель департамента агентства по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Чингис Кабдулла, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время департаментом проводится расследование в отношении должностных лиц министерства энергетики и ряда акиматов областей, которые в период 2019-2020 годов, при распределении объёмов социального нефтяного газа, злоупотребляя должностным полномочиями, путем внесения в план поставок газа на внутренний рынок республики заведомо ложных сведений, повлекших тяжкие последствия в виде недополучения в ряде областей сжиженного топлива", - проинформировал глава департамента.

Он отметил, что газ на сумму 1,5 млрд тенге недополучили Павлодарская, Алматинская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области, а также города Нур-Султан и Алматы.

Кроме того, получали от ряда субъектов предпринимательства из Актау и Тараза неоднократные взятки за незаконное завышение объемов отпускаемого газа и замену поставщика производителя", - отметил спикер.

Он уточнил, что в ходе следствия был установлен факт сбыта газа, предназначенного для потребности Мангистауской области, на территории Караганды "на общую сумму свыше 252 млн тенге в объёме 3500 тонн".

Завышение стоимости газа от отпускной цены до конечного потребителя составило более чем в три раза", - добавил Кабдулла, отметив, что один из подозреваемых - сотрудник канцелярии премьер-министра взят под стражу.

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