Социальный педагог детского дома в Алматы присвоила деньги воспитанников

Алматы. 11 августа. Kazakhstan Today - Член попечительского совета Алматинского областного детского дома №1 Эля Алиева сообщила о хищении средств со счетов воспитанников учреждения, передает Kazakhstan Today.

В Алматинском областном детском доме №1 произошло ЧП. Социальный педагог М. Мустафина сбежала, сняв деньги со счетов воспитанников. 9 августа, как только это стало известно, директор детского дома Гульмира Кондыбаева обратилась с заявлением в РОВД Бостандыкского района Алматы. Кроме этого, директор поставила в известность попечительский совет детского дома, прокуратуру Карасайского района Алматинской области, управление образования Алматинской области", - написала Алиева на своей странице в Фейсбуке.

Она отметила, что директор, весь коллектив и воспитанники детского дома потрясены произошедшим. Члены попечительского совета обеспокоены тем, что этот вопиющий случай отразится на моральном, психологическом состоянии коллектива и детей.

При затягивании расследования преступления пострадает и финансовое положение воспитанников детского дома. Коллектив детского дома и Попечительский совет надеется на быстрое, беспристрастное и объективное расследование с первоочередной целью защиты прав детей. На правах членов Попечительского совета детского дома просим руководство полиции города в срочном порядке принять меры и разыскать социального педагога с целью наказания и возврата денег детям-сиротам", - говорится в сообщении.

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