Спецоперация по задержанию браконьеров в Нур-Султане: изъята крупная партия сайгачьих рогов

НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ - Спецоперацию по изъятию крупной партии сайгачьих рогов провели полицейские, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе спецоперации 9 апреля полицейскими Нур-Султана при участии сотрудников ДП Карагандинской области при реализации крупной партии рогов сайги задержана преступная группа. Ими являются двое жителей столицы и один - Карагандинской области в возрасте 55, 52 и 44 лет. Двое из них, проживающих в Нур-Султане, искали в столице рынок сбыта рогов сайги с последующей реализацией на территории Карагандинской области, сообщает Polisia.kz

При задержании изъята крупная партия рогов в количестве 293 штук. Предварительный ущерб государству составляет около 500 млн тенге.

Одновременно по шести адресам проживания подозреваемых и их связей проведены обыски, в ходе которых изъяты улики и доказательства. Кроме того, изъяты наркотические средства. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК. Все подозреваемые водворены в ИВС. Проводится расследование.





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