Старшего прокурора задержали в Конаеве

Дети по очереди пропускали школу и колледж

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Жезказган. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана Насымжан Оспанова рассказала, что поликлиника выдавала справки о болезни приемных детей, попавших в трудовое рабство в области Улытау.





Важно уточнить, что в течение пяти лет органы опеки вели контроль раз в полгода. Сигналы стали получать опека и попечительство с сентября 2023 года, когда каждый ребенок по одной неделе пропускал с сентября. То есть в сентябре один ребенок пропускал школу, затем неделю - колледж второй ребенок", - рассказала Оспанова.





При этом она отметила, что поликлиника выдавала справки, подтверждающие болезнь детей.





Эта семья была выявлена в январе текущего года во время обхода органами опеки.





Спикер добавила, что в настоящее время расследуется уголовное дело. Она заверила, что будут изучены процессы и по отношению к органам опеки, работникам поликлиники, школы и колледжа.



