22.02.2024, 16:08 37826
Старшего прокурора задержали в Конаеве
Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество"
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Конаев. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности подтвердили информацию о задержании в Конаеве старшего прокурора Балхашского района Алматинской области.
Факт задержания 12 февраля текущего года в городе Конаеве К. Сонабаева в рамках совместных мероприятий департаментами КНБ по Алматинской области и собственной безопасности Генеральной прокуратуры подтверждаем", - сказано в сообщении КНБ.
В его отношении проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество", добавили в ведомстве.
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22.02.2024, 20:48 27271
Группу скотокрадов задержали в Жамбылской области
Похищенный скот забивали, а мясо продавали
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Тараз. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области сотрудники полиции в рамках ОПМ "Скотокрад" пресекли деятельность преступной группы скотокрадов, сообщает Polisia.kz.
Задержанные подозреваются в серии краж скота с пастбищ на территории Байзакского, Жамбылского районов. Похищенный скот фигуранты забивали, а мясо продавали.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Также установлено, что они причастны к фактам хищения четырех животных и убоя пяти похищенных лошадей.
ОПМ "Скотокрад" продлится до 23 февраля.
22.02.2024, 20:39 29166
Брат Салтанат Нукеновой опубликовал кадры из ресторана, сделанные в день убийства
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения в ресторане, где погибла его сестра.
Опубликовать эти скришоты видеозаписи и результата СМЭ вынудили своей ложью адвокаты Бишембаевых. Я хочу, чтобы вы также увидели наше отношение к Салте в первой части ролика и контраст - что такое обычное ссора, по мнению его адвокатов. На скриншотах отчетливо видно, как он бьет ее ногами и руками, когда в интервью адвокаты заявляют, что такого не было", - написал Айтбек Амангельды.
Он отметил, что родные Салтанат и адвокаты находятся в полном шоке и в недоумении, крайне возмущены враньем.
Напомним, убийство Салтанат Нукеновой стало одним из самых резонансных преступлений прошлого года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело на особом контроле.
22.02.2024, 16:29 37026
Детское рабство в Улытау: поликлиника выдавала справки о болезни детей
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана Насымжан Оспанова рассказала, что поликлиника выдавала справки о болезни приемных детей, попавших в трудовое рабство в области Улытау.
Важно уточнить, что в течение пяти лет органы опеки вели контроль раз в полгода. Сигналы стали получать опека и попечительство с сентября 2023 года, когда каждый ребенок по одной неделе пропускал с сентября. То есть в сентябре один ребенок пропускал школу, затем неделю - колледж второй ребенок", - рассказала Оспанова.
При этом она отметила, что поликлиника выдавала справки, подтверждающие болезнь детей.
Эта семья была выявлена в январе текущего года во время обхода органами опеки.
Спикер добавила, что в настоящее время расследуется уголовное дело. Она заверила, что будут изучены процессы и по отношению к органам опеки, работникам поликлиники, школы и колледжа.
Напомним, о шокирующем случае рассказала в Facebook уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева. Усыновленных детей - девочку и двух мальчиков пять лет держали в рабстве и заставляли работать на хозяйственной ферме. Детей били, морили голодом и не давали им учиться. Издевавшуюся над детьми приемную мать задержали. В МВД сообщили, что мачеха может получить всего два года лишения свободы.
22.02.2024, 11:24 45166
В спецколледже Кентау выявили вопиющие нарушения прав студентов-инвалидов
Фото: pexels.com
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Кентау. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области в специальном профессиональном колледже города Кентау выявлены вопиющие нарушения прав студентов-инвалидов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Выявлены нарушения в предоставлении некачественного образования, несоответствие преподавательского состава квалификационным требованиям, несоблюдение санитарных и противопожарных норм", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, учреждением предоставлялись продукты питания, а также медицинские препараты с истекшим сроком годности.
Руководство управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области, зная о фактах незаконного приема на обучение абитуриентов с медицинскими противопоказаниями и ограничениями, не принимало никаких мер. В целях недопущения подобных нарушений и защиты прав детей-инвалидов прокуратурой области внесены пять актов прокурорского реагирования в акимат области и территориальные департаменты государственных органов", - добавили в прокуратуре.
Ранее в ЗКО украли более 50 млн тенге, выделенных для людей с инвалидностью.
22.02.2024, 10:59 46801
В области Жетысу осудили экс-директора предприятия за хищение 100 млн тенге бюджетных средств
Его приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы
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Талдыкорган. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу осудили бывшего директора предприятия за хищение государственных субсидий, выделенных на приобретение угля, сообщили в областной прокуратуре.
Приговором суда бывший директор ГКП на ПХВ "Алакольжылу" осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств свыше 100 млн тенге", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, средства были выделены на приобретение угля. Хищение средств совершено путем их вывода через компанию, аффилированную с руководителем коммунального предприятия.
Данный факт выявлен и расследован спецпрокурорами. Приговор не вступил в законную силу.
22.02.2024, 09:57 48586
КНБ задержал подозреваемого в киберпреступлении в сфере оказания госуслуг
Сумма ущерба составляет более 49 млн тенге
Фото: КНБ
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Караганда. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 30 января 2023 года Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры по подозрению в совершении киберпреступлений в сфере оказания государственных электронных услуг задержан житель Караганды, сообщили в комитете.
В ходе обыска у него изъяты 24 сотовых телефона, четыре системных блока, четыре флеш-карты, девять ноутбуков, планшет. Согласно предварительной оценке, сумма ущерба составляет более 49 млн тенге", - проинформировали в КНБ.
Проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 207 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.
21.02.2024, 17:30 69916
Расследование дела о хищении оружия в ДП Алматы передали спецпрокурорам
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование дела о хищении оружия в департаменте полиции Алматы передали специальным прокурорам, проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Причастные к данному факту сотрудники полиции уволены по отрицательным мотивам и с санкции суда взяты под стражу. По указанию Генеральной прокуратуры РК дальнейшее расследование по данному делу поручено департаменту специальных прокуроров ГП", - заявили в МВД в ответ на запрос информагентства Kazakhstan Today.
Напомним, в начале февраля в пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года. Тогда было возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что ряд руководителей департамента полиции Алматы уволили по итогам служебной проверки по фактам хищения оружия.
21.02.2024, 17:21 50191
В Карагандинской области расследуют дело о продаже ребенка
Факт торговли несовершеннолетним выявила прокуратура Осакаровского района
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Караганда. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Карагандинской области начато расследование по факту торговли несовершеннолетним лицом, сообщили в пресс-службе ведомства.
Школьник числился в "Цифровой карте семьи" как не посещающий школу. Проверка показала, что ребенок в областном перинатальном центре Караганды оставлен в 2011 году, будучи новорожденным, и в дальнейшем определен в детский дом "Пионерский" Осакаровского района. Прокуратурой установлено, что данные сведения не соответствуют действительности, ребенок фактически исчез, и его местонахождение не известно", - проинформировали в прокуратуре.
По указанию прокурора Осакаровского района начато досудебное расследование по статье 135 Уголовного кодекса РК (Торговля несовершеннолетними).
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?