Стиральный порошок известных марок подделывали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 9 НОЯБРЯ - Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области ликвидировали подпольный цех по изготовлению контрафактных стиральных порошков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Туркестана Р. Абдуллаев организовал цех по адресу: жилой массив "Иштихат", улица Доспанбет жырау. Там незаконным путем он изготавливал порошки под марками Ariel, Тide, "Миф", Persil в объемах 2, 3, 6 килограммов", - рассказали в пресс-службе Агентства по финмониторингу РК.
По данным ведомства, всего изъято семь единиц оборудования для упаковки и расфасовки порошков, более 500 упаковок порошка, свыше ста 20-килограммовых мешков порошка в рассыпном виде и полиэтиленовые пакеты с наименованиями известных марок.
Правообладателю в лице компании The Procter&Gamble Company нанесен крупный ущерб. Абдуллаеву выписан штраф в размере 5,9 миллионов тенге", - добавили в агентстве.