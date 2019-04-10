Столичная полиция ищет пострадавших от действий промышлявшей в автобусах карманницы

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - В столице задержали карманницу, которая промышляла кражами в автобусах, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками криминальной полиции в автобусном маршруте, в момент совершения карманной кражи с поличным задержана девушка. Как выяснилось, задержанная - ранее судимая за аналогичные преступления 20-летняя гражданка Российской Федерации. В ходе расследования подозреваемая дала признательные показания в совершении трех карманных краж в автобусах", - сообщила пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража).

Всех, кто пострадал от действий данного лица или располагает какой-либо информацией, просят обратиться в столичный департамент полиции по адресу: улица Бейбитшилик, 19 либо сообщить по номерам: 71-61-71, 71-62-47, 71-60-10, 102.

Просим жителей и гостей города при посещении общественных мест и при поездках в общественном транспорте проявлять осторожность. Не храните ценные вещи и деньги в легкодоступных для карманников местах", - напомнили в пресс-службе.

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