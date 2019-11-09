Столичная полиция объявила в международный розыск серийную мошенницу

Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Столичная полиция объявила в международный розыск подозреваемую в серийном мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

Управлением криминальной полиции ДП города Нур-Султана за совершение тяжкого преступления - мошенничество в особо крупном размере - разыскивается Сарсенова Мадина Мурзабековна, 1982 года рождения. Она объявлена в международный розыск", - сообщили в пресс-службе ДП.

В ведомстве просят при получении информации о разыскиваемой сообщить в департамент полиции (Бейбітшілік, 19) либо по телефонам: 8(7172) 71-60-10, 71-60-22.

Как пишет Kazpravda.kz , Сарсенова зарегистрировала жилищно-строительный кооператив "Женис Астана Премиум" для строительства многоквартирного дома "Талисман" в Астане, в районе пересечения улиц Е 542 и Е 567. Затем она организовала рекламную компанию для привлечения инвесторов.

В результате получения паевых взносов Сарсенова собрала от людей значительную денежную сумму, которую фактически присвоила, так как жилой дом не построен, средств на продолжение строительства не было. Объект признан проблемным на основании решения межведомственной комиссии. На объект полностью отсутствует разрешительная документация. Государство в соответствии с законом не может финансировать этот объект по причине невключения его в объекты долевого строительства.

Средний размер полученных от граждан и присвоенных Сарсеновой денежных средств, по грубым подсчетам, составляет около 2 млрд тенге.

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