Столичный предприниматель осужден на пять лет лишения свободы за хищение 60 млн бюджетных средств

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султану Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовано уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в отношении руководителя ИП "Сатурн", передает Kazakhstan Today.

В Комитете по финансовому мониторингу рассказали, что осужденный в период с октября по декабрь 2017 года участвовал в электронных государственных закупках, заказчиками которых являлись более тридцати государственных учреждений и бюджетных организаций на территории Республики Казахстан, путем подачи заявок от имени ИП "Сатурн". В заявках он указывал реализацию горюче-смазочных материалов по явно заниженной цене, не соответствовавшей закупочной стоимости ГСМ на территории РК.

При этом Малдыбаев Д.Ш. достоверно знал, что, согласно конкурсной документации, в случае победы в электронных государственных закупках, заказчиками незамедлительно будет осуществляться 100%-ная оплата при заключении договора с ИП. Обвиняемый используя данное обстоятельство, совершил мошеннические действия в отношении тридцати одного государственного учреждения и бюджетной организации, причинив ущерб государству на сумму более 60 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что он находился в международном розыске и был задержан на территории Кыргызской Республики.

Приговором Сарыаркинского районного суда №2 города Нур-Султана он признан виновным по статье 190 УК РК (Мошенничество) и осужден к 5 годам лишения свободы.

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