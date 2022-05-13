Стрельба в Алматы: стали известны подробности

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АЛМАТЫ. 12 МАЯ - В Турксибском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении С. и А. по факту кражи группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище в виде камеры хранения (статья 188, часть 3, пункт 3, УК), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Судом установлено, что подсудимые 6 января, в период, когда в Алматы действовал режим ЧП, приехали в аэропорт города и по предварительному сговору незаконно проникли в камеру хранения и тайно похитили два чемодана, после чего скрылись с места преступления вместе с похищенными предметами, сообщает пресс-служба Турксибского районного суда.

Причиненный потерпевшим ущерб составил 544 000 тенге. В суде подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись и показали, что причиненный ущерб ими возмещен в полном объеме. Потерпевшие простили подсудимых и оставили решение на усмотрение суда. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих, а также отягчающих вину обстоятельств.

Приговором суда С. и А. признаны виновными в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище, и им назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду сроком на 100 часов ежегодно на период ограничения свободы.

Производство в части гражданского иска прекращено в связи с возмещением ущерба.

Осужденные согласились с вынесенным приговором.

Приговор не вступил в законную силу.

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