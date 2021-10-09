"Стрелял в другого": участник конфликта возле ресторана в Алматинской области случайно убил своего друга

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ТАЛГАР. 8 ОКТЯБРЯ - В Алматинской области конфликт возле ресторана закончился убийством, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ночью 1 октября из поселка Бесагаш в дежурную часть Талгарского РУП поступило сообщение о том, что раненый мужчина просит помощи. Выехавший на место наряд полиции установил, что у ресторана в результате конфликта двух групп один человек получил огнестрельное ранение. Участвующие стороны с места происшествия скрылись, сообщает Polisia.kz

Доставленный в областную больницу 25-летний житель поселка Бесагаш от полученного ранения скончался.

Полицейским удалось задержать 25-летнего местного жителя, оказавшегося близким другом погибшего.

Подозреваемый признался в убийстве и пояснил, что когда он решил произвести выстрел из ружья в одного из участников разборок, его друг хотел помешать и схватился за ствол, вследствие чего получил ранения, от которых скончался в больнице, куда его доставил проезжающий мимо водитель. Все участники конфликта покинули место происшествия и скрылись. Подозреваемый сопроводил друга до лечебного учреждения, после чего, боясь ответственности, спрятался", - рассказали в полиции.

По словам самого задержанного, за неделю до происшествия он нашел в кукурузном поле гладкоствольное ружье 12 калибра "Винчестер" с четырьмя патронами. После происшествия оружие выбросил в реку.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 99 (убийство) УК РК. Подозреваемый на период досудебного расследования взят под стражу.



