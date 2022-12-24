Судья экономического суда Алматинской области получила пять лет тюрьмы за мошенничество

Бизнесмен признан виновным в покушении на дачу взятки и приговорен к 3,5 года лишения свободы

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Талдыкорган. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкорганском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, обвиняемой в мошенничестве, бизнесмена, покушавшегося на дачу взятки, а также двух их посредников, - В Талдыкорганском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, обвиняемой в мошенничестве, бизнесмена, покушавшегося на дачу взятки, а также двух их посредников, сообщает пресс-служба Талдыкорганского городского суда.





Т., будучи судьей СМЭС Алматинской области, с целью хищения денежных средств бизнесмена П. путем обмана и злоупотребления его доверием с использованием своего служебного положения сообщила посредникам Ж. и Т. заведомо недостоверные сведения, согласно которым Т. якобы может повлиять на оставление в силе вынесенного ею решения в апелляционной инстанции Алматинского областного суда. П., будучи директором ТОО, во избежание наступления неблагоприятных для его компании последствий в виде отмены апелляционной инстанцией ранее принятого судей Т. решения покушался на дачу взятки через посредника в значительном размере в сумме 3 млн тг лицам, занимающим ответственную государственную должность, а именно судьям Алматинского областного суда, за оставление в силе решения судьи Т. А. и Ж. в свою очередь выступили посредниками в даче взятки со стороны бизнесмена П. судьям областного суда через Т.", - говорится в материалах суда.





Судья признана виновной в совершении мошенничества, хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





Бизнесмен признан виновным в покушении на дачу взятки лицу, занимающему ответственную государственную должность, через посредника в значительном размере, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





Двум посредникам суд переквалифицировал их действия с дачи взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, в крупном размере на посредничество во взяточничестве. Им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





Однако в соответствии с положениями закона об амнистии посредники были освобождены от назначенного наказания, предусмотренного этой частью статьи.





Приговор суда не вступил в законную силу.