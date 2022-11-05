Свыше 120 килограммов рыбы и наркотики изъяли у браконьеров в Атырауской области

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Атырау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 120 килограммов рыбы и наркотики обнаружили полицейские в гараже у браконьеров в Атырауской области.
При обыске в гараже были обнаружены рыба частиковых видов весом 101 кг, осетровые весом 20 кг и наркотические вещества. Кроме того, в гараже одного из подозреваемых было изъято 5 моторных лодок и незарегистрированное двуствольное ружье 16-го калибра", - сообщает Polisia.kz.
В настоящее время в отношении трех подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 339, часть 1, УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных).