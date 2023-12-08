Жителя Карагандинской области приговорили к лишению свободы за хищение 253 млн тенге инвестсубсидий   

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Уральск. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 9 октября в Уральском городском суде вынесли приговор в отношении сотрудников полиции, инспекторов транспортного контроля и одного взяткодателя, сообщает портал " - 9 октября в Уральском городском суде вынесли приговор в отношении сотрудников полиции, инспекторов транспортного контроля и одного взяткодателя, сообщает портал " Мой город ".





Семь человек обвинялись в получении взятки за беспрепятственное передвижение по городу грузовых авто с зерном с превышением допустимой нагрузки. Еще одному предъявлено обвинение в даче взятки. Судья Асылбек Имангалиев назначил всем взяткополучателям в качестве наказания штрафы. И только взяткодатель, пенсионер Ринат Туксумбаев, получил реальный срок в семь лет. Находящихся под стражей экс-майора полиции и транспортного инспектора освободили из зала суда.





Ринат Туксумбаев и его адвокаты подали апелляционную жалобу. Ходатайство также подала и прокуратура. Гособвинение просило отменить решение суда в отношении всех взяткополучателей и назначить им реальные сроки наказания.





7 декабря судебная коллегия по уголовным делам суда ЗКО вынесла решение по этому делу.





Приговор Уральского городского суда в отношении экс-полицейского Саяхата Тастлеуова изменить. По статье 366 УК РК "Получение взятки" назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Взять Тастлеуова под стражу в зале суда. Он являлся до совершения преступления руководящим должностным лицом. Сумма размера взятки у него больше. Поэтому мы изменили приговор", - зачитал решение судья.





Что касается остальных, то приговор суд оставил без изменения.





Сам Саяхат Тастлеуов заявил, что не согласен с решением суда и непременно будет его обжаловать. Возмутились приговором и адвокаты Рината Туксумбаева. Они также намерены обратиться в кассационный суд и к президенту.