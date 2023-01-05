Свыше 2,5 тысЯЧИ незаконно вырубленных хвойных деревьев изъяли за полмесяца в РК

Наложено адмштрафов на 500 тысЯЧ тенге, из них взыскано порядка 400 тысяч тенге

Фото: Polisia.kz

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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 по 31 декабря в стране прошло ОПМ "Ель". Цель мероприятия - выявление и пресечение незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период, сообщает - С 15 по 31 декабря в стране прошло ОПМ "Ель". Цель мероприятия - выявление и пресечение незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период, сообщает Polisia.kz





На рынках и других местах были созданы 588 мобильных групп, в том числе 321 совместных с природоохранными органами. Проведено 1837 рейдов.





Всего с начала ОПМ привлечено к административной ответственности 506 человек, к уголовной - 18. Изъято свыше 2,5 тысячИ штук деревьев хвойных пород. Наложено адмштрафов на 500 тысЯЧ тенге, из них взыскано порядка 400 тысяч тенге.





Как отметили полицейские, чаще всего правонарушители привлекаются к ответственности за незаконную порубку елей и сосен, а также за их реализацию в неустановленных местах и нарушения правил содержания и защиты зеленых насаждений.