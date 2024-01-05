04.01.2024, 12:25 23386
Свыше 30 международных каналов поставки наркотиков ликвидировал КНБ Казахстана
Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается более чем в 20 млрд тенге
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в 2023 году ликвидированы 34 международных и 32 региональных канала поставок наркотиков, нейтрализована деятельность 36 подпольных нарколабораторий, сообщает пресс-служба КНБ.
Из незаконного оборота изъято более 3,6 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 21,5 тонн сырья маковой соломы и около 75 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается более чем в 20 млрд тенге, а объем составляет порядка 17 млн разовых доз.
За совершение соответствующих преступлений осужден 101 человек, проводятся досудебные расследования в отношении еще 169 граждан республики и иностранцев. С компетентными органами иностранных государств также реализованы 32 совместные операции по пресечению каналов ввоза и транзита наркотиков через Казахстан", - добавили в КНБ.
Ранее две крупные нарколаборатории ликвидированы в Алматы.
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04.01.2024, 17:53 14661
Экс-президенту аэропорта Алматы вынесли приговор
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Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему президенту аэропорта Алматы Айболу Бекмухамбетову в четверг, 1 января, вынесли приговор, сообщает пресс-служба суда.
Айбол Бекмухамбетов получил 8 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что бывший президент воздушной гавани подозревается в растрате или присвоении вверенного чужого имущества.
04.01.2024, 17:39 15531
В Жетысуской области осудили виновных в хищении бюджетных средств в особо крупном размере
Приговором суда трое подсудимых, в том числе сотрудник акимата осуждены к 7 годам лишения свободы
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Талдыкорган. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Жетысуской области добились справедливого приговора в отношении виновных лиц в хищении бюджетных средств при строительстве двух многоквартирных жилых домов в Талдыкоргане, сообщает прокуратура региона.
Установлено, что должностное лицо отдела строительства Талдыкоргана по предварительному сговору с подрядчиком, совершили хищение в особо крупном размере путем подписания фиктивных актов о проделанной работе на сумму свыше 250 млн тенге.
Приговором суда трое подсудимых, в том числе сотрудник акимата признаны виновными по статье 189 части 4 пункте 2 УК РК и осуждены к 7 годам лишения свободы.
04.01.2024, 14:10 20931
Подозреваемый в пропаганде терроризма задержан в Карагандинской области
Задержанный пропагандировал терроризм на работе и в соцсетях
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Караганда. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - 3 января 2024 года Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель Карагандинской области по подозрению в терроризме.
Как рассказали в КНБ, подозреваемый занимался пропагандой терроризма на работе и в соцсетях.
В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма)", - сказано в сообщении ведомства.
Иная информация не подлежит разглашению.
Ранее подозреваемые в пропаганде терроризма были задержаны в Абайской и Восточно-Казахстанской областях.
04.01.2024, 13:16 22311
Замакима Жетысуского района Алматы подозревают в получении взятки в 14 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместителя акима Жетысуского района города Алматы подозревают в получении взятки в размере 14 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
Проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Жетысуского района. Он подозревается в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей. Сумма предназначалась за содействие в заключении договоров государственных закупок, подписание актов выполненных работ и общее покровительство", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что с санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу.
Следствие продолжается", - добавили в Агентстве по противодействию коррупции.
Ранее сообщалось об окончании расследования в отношении должностных лиц управления образования Алматы.
04.01.2024, 10:34 25431
Прокуратура Алматы выявила хищение 43,8 млн тенге в аграрном университете Дополнено
Выявлено хищение бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева
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Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Алматы по результатам проверки Казахского национального аграрного исследовательского университета установлены факты хищения бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева, сообщили в ведомстве.
Причиненный ущерб составляет 43,8 млн тенге, расследование проводится управлением досудебного расследования прокуратуры города Алматы", - проинформировали в прокуратуре Алматы.
По данным ведомства, в другом случае, установлены факты мошенничества при сдаче в аренду коммерческих помещений, принадлежащих университету, на сумму 7,9 млн тенге.
Отмечается, что досудебное расследование поручено управлению полиции Медеуского района.
Дополнено 04.01.2024, 14.40
Позже в КазНАИУ прокомментировали, что указанные факты хищения бюджетных средств в госзакупках были совершены в 2020 году.
Университетом в 2020 году заключены договора государственных закупок с ТОО "Ai-Tall" (по покупке селитры амиачной на сумму 5,8 млн тенге), ТОО "КемалханСтройЭлит" (по покупке и доставке аммофос на сумму 15,8 млн тенге) и ТОО "КазТрайдСнаб" (по покупке и доставке семян сахарной кукурузы на сумму 22 млн тенге). По вышеуказанным договорам установлены факты фиктивного составления акта подтверждения посева семян и обработки мест посева", - уточнили в пресс-службе вуза.
Согласно заключению ТОО "ДарМирАудит" работниками университета государству причинен ущерб в размере 43,8 млн тенге.
Вместе с тем, университет имеет ряд нежилых коммерческих помещений (магазины, столовые и др.) которые сдают в аренду индивидуальным предпринимателям с целью получения дохода.
В период с 2012 по 2022 годы ИП "Дана" последовательно арендовала коммерческие помещения (для магазина), при этом ежемесячная арендная плата передавалась бывшему работнику Университета наличными деньгами и мобильными переводами, однако на расчетный счет университета не вносилась", - рассказали в университете.
При этом в пресс-службе заверили, что новым руководством университета с 2023 года принимаются все необходимые меры по возврату незаконно выведенных активов, в том числе, общежитий и учебных аудиторий вуза.
03.01.2024, 17:56 36891
В розыск объявлен экс-директор "Алматыэлектротранс"
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Информация о розыске бывшего главы ТОО "Алматыэлектротранс" Берикхана Мурзакаримова появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов
56-летнего мужчину разыскивают уже восемь дней. Дело зарегистрировали 26 декабря в Алматы. Орган, ведущий розыск - Агентство по финмониторингу.
03.01.2024, 16:15 38286
В Талдыкоргане задержали восьмерых участников массовой драки в кафе
Заведено уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство в группе лиц"
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Талдыкорган. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь с 29 на 30 декабря в одном из кафе Талдыкоргана произошла массовая драка. На сегодняшний день задержаны 8 участников, сообщили в департаменте полиции Жетысуской области.
Расследование драки в кафе Талдыкоргана, произошедшей с 29 на 30 декабря, проводится по статье УК РК "Хулиганство в группе лиц". Уголовное дело находится на особом контроле областного департамента полиции.
Изначально полиция задержала троих участников конфликта, 2 января задержаны еще пятеро.
В общей сложности задержаны и помещены под стражу 8 лиц. Тщательно изучаются роль и действия всех участников инцидента. В ходе расследования действиям каждого из них будет дана правовая оценка" - сообщил глава полиции области Жетісу Арман Саданов.
Ранее сообщалось, что в Актобе в результате групповой драки двое подростков погибли от ножевых ранений.
03.01.2024, 13:10 37361
В результате групповой драки в Актобе двое подростков погибли от ножевых ранений
Предварительно установлено, что поводом драки стал конфликт в Сети
Фото: Depositphotos
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Актобе. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате групповой драки в городе Актобе двое подростков погибли от ножевых ранений, сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.
Ночью 3 января в городе Актобе произошла драка в результате которой 4 ее участника попали в медицинское учреждение с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время двое парней 2006 года рождения скончались в реанимационном отделении", - проинформировали в полиции.
Предварительно установлено, что поводом драки стал конфликт в Сети, после чего они договорились встретиться и обсудить отношения.
Задержанные водворены в ИВС, по факту убийства проводится досудебное расследование", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?