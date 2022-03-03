Свыше 700 граммов наркотических средств и 60 тонн прекурсоров изъято в ВКО
02.03.2022, 17:14 15626
Фото: polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 МАРТА - В период с 21 по 25 февраля на территории Восточно-Казахстанской области проведен первый этап оперативно-профилактических мероприятия "Дармек", в ходе которого изъято свыше 700 граммов наркотических средств и 60 тонн прекурсоров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в департаменте полиции региона, из незаконного оборота за период ОПМ изъято 737,16 грамма наркотических средств и психотропных веществ, а также 63 тонны 913 килограммов прекурсоров (18 тонн 75 килограммов серной кислоты, 45 тонн 838 килограммов соляной кислоты).
По итогам ОПМ задокументировано 5 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Также выявлено 10 административных правонарушений по линии легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Сообщается, что к административной ответственности привлечены: 5 медицинских работников за нарушение правил обращения с препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, 3 фармацевта за факт безрецептурной продажи препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, из аптек.
Кроме того, на двух крупных предприятиях, специализирующихся на оптовой и розничной продаже прекурсоров (серная и соляная кислоты), на территории Усть-Каменогорска и Семея при проверке выявлены нарушения в части хранения и технической укрепленности помещений.
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Сотрудники инспекции транспортного контроля подозреваются в коррупции в Алматинской области
03.03.2022, 10:36 1501
ТАЛДЫКОРГАН. 3 МАРТА - Антикоррупционной службой по Алматинской области совместно с областным департаментом Комитета национальной безопасности и Талдыкорганской транспортной прокуратурой пресечена незаконная деятельность сотрудников инспекции транспортного контроля Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Руководитель отдела и его два подчиненных в период с начала 2021 года по февраль 2022 года на системной основе получали взятки от 50 до 280 тысяч тенге от предпринимателей за беспрепятственный проезд и непривлечение их к административной ответственности на автомобильных дорогах", - сообщает пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.
Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции города Талдыкоргана.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.
В Шымкенте двух несовершеннолетних вовлекли в занятие проституцией
03.03.2022, 09:44 2341
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 3 МАРТА - В Шымкенте задержали трех сутенерш из Кызылординской области, которые вовлекли в занятие проституцией двух несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведения профилактического мероприятия "Stop трафик" полицейские на одной из съемных квартир выявили женщин, занимавшихся проституцией. Все они жительницы Семея, Караганды, Тараза, Атырау и Шымкента. Их доставили для выяснения обстоятельств в следственное управление ДП города Шымкента, информирует Polisia.kz.
Установлено, что три жительницы Кызылординской области организовали в Шымкенте притон для занятия проституцией, а также вовлекали в дело гражданок Казахстана, среди которых оказались две несовершеннолетние из Шымкента.
Сутенерши взяты под стражу. В отношении них проводится досудебное расследование в соответствии с двумя статьями УК РК: 308 УК РК (Вовлечение в занятие проституцией) и 309 (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество).
ТАРАЗ. 2 МАРТА - КНБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению и изъятию вооружения, похищенного в ходе массовых беспорядков в Таразе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С января по настоящее время обнаружено 8 схронов с оружием, сообщает пресс-служба КНБ.
Изъято 62 единицы стрелкового оружия, в числе которых автоматы "Калашникова", пистолеты различных модификаций, гладкоствольные ружья и "обрезы", а также тротиловые шашки и около 2 тысяч боеприпасов.
В рамках досудебного расследования проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к хищению вооружения.
В Актобе задержан участник январских беспорядков, протаранивший оцепление полицейских
02.03.2022, 16:42 16546
АКТОБЕ. 2 МАРТА - В Актобе задержан участник январских беспорядков, протаранивший на автомобиле оцепление полицейских, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В городе Актобе благодаря видеозаписи с мобильного телефона установлен гражданин И., который 5 января текущего года, управляя автомобилем ВАЗ-21014, перед акиматом области на большой скорости протаранил оцепление полицейских. В результате 4 сотрудника полиции с переломами госпитализированы", - сказал на брифинге заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.
По его словам, за посягательство на жизнь сотрудников полиции подозреваемый с санкции суда взят под стражу.
Кроме того, установлены двое граждан, которые с использованием резиновых дубинок подвергли жесткому избиению сотрудников полиции перед акиматом города Алматы. "Указанные лица содержатся под стражей", - сказал спикер.
По данным представителя Генпрокуратуры, в производстве следственно-оперативных групп находится 3666 досудебных расследований. Помимо дел об актах терроризма и массовых беспорядках расследуются факты грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Из указанной категории в суд направлено 101 уголовное дело в отношении 162 обвиняемых. 62 лица осуждены к различным видам наказания.
В частности, приговором Алмалинского района суда города Алматы двое граждан признаны виновными в хищении оружия из охотничьего магазина "Алпамыс". Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
По словам Елдоса Килымжанова, во время январских событий ранения различной степени тяжести получили более 4000 человек, среди них 2402 полицейских и 990 военнослужащих, задействованных для обеспечения общественного порядка.
Также он сообщил, что Генеральной прокуратурой на постоянной основе проводится проверка условий содержания лиц, находящихся под стражей. В настоящее время в следственных изоляторах содержится 751 человек.
Помещения ежедневно проверяются не только прокурорами, но и правозащитными организациями.
Уполномоченным по правам человека совместно с членами координационного совета и участниками национального превентивного механизма во всех регионах осуществлено 118 посещений следственных изоляторов, ИВС и спецприемников.
Особое внимание обращали на условия содержания, включая санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое.
Кроме того, органами прокуратуры ведется работа по пересмотру ранее избранных мер пресечения. С учетом личности, состояния здоровья и оказанного содействия следствию 199 подозреваемым содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.
Грабежи и кражи во время беспорядков: за неделю задержаны 7 подозреваемых
02.03.2022, 15:46 17591
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В Казахстане продолжают разыскивать лиц, совершивших кражи и грабежи в период массовых беспорядков. Только за прошедшую неделю арестованы 7 подозреваемых, сообщил на брифинге в МВД начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
6 января в Алматы двое уроженцев Туркестанской области, взломав на улице банкомат, совершили хищение наличных денежных средств в размере более 1 млн тенге. Вина подозреваемых кроме их признательных показаний доказывается видеозаписью", - рассказал Адилов.
Он также рассказал, что в Алматы задержаны 5 грабителей, похитивших во время беспорядков спецсредства сотрудников полиции и различные товары из четырех магазинов города.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции по месту жительства одного из подозреваемых изъяты 2 электросамоката, 2 телевизора, 3 ноутбука, компьютерная техника и новая брендовая одежда. Кроме того, у подозреваемых обнаружены и изъяты приготовленные для сбыта 76 расфасованных свертков с наркотическим средством пирролидин", - сообщил представитель МВД.
Также 8 января в Туркестанской области задержаны ранее судимые за кражу и грабеж два местных жителя, которые в ходе массовых беспорядков в Алматы похитили 5 фотоаппаратов Canon, ноутбук Acer, 3 мобильных телефона Iphone 12 и "Самсунг", а также мужские вещи и ювелирные украшения.
Все подозреваемые взяты под стражу.
Сегодня на брифинге Адилов также сообщил, что казахстанские полицейские обнаружили и изъяли похищенное во время беспорядков имущество на сумму свыше 288 млн тенге.
Более половины украденного во время беспорядков оружия до сих пор не найдено
02.03.2022, 15:10 18346
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Министерство внутренних дел Казахстана продолжает целенаправленные оперативно-разыскные мероприятия по поиску и изъятию ранее похищенного оружия, сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодня общее количество изъятого оружия составляет 1069 единиц, в их числе 123 автомата, 231 пистолет, 263 гладкоствольных ружья, 84 нарезного оружия, 168 гранат, 9 гранатометов и 2 пулемета. Кроме того, обнаружено и изъято 21 759 боеприпасов", - сообщил Адилов.
Он отметил, что более 100 единиц оружия граждане сдали добровольно.
Еще раз просим граждан сообщать в полицию любую известную информацию о подозрительных лицах, незаконном хранении и продаже огнестрельного и холодного оружия. Оружие, находящееся в незаконном обороте, в любое время может быть использовано преступными элементами против мирных граждан", - подчеркнул Адилов.
Ранее сообщалось, что во время январской трагедии в Казахстане было похищено более 3 тысяч единиц оружия.
Январская трагедия: казахстанские полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество на сумму свыше 288 млн тенге
02.03.2022, 15:03 18781
Фото: facebook/Ольга Агапова
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Полицейские Казахстана обнаружили и изъяли похищенное во время беспорядков имущество на сумму свыше 288 млн тенге, сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов.
Всего в ходе массовых беспорядков нападениям подверглись 1 502 объекта бизнеса, из них 1 360 торговых объектов и магазинов, 36 офисов банков и уличных банкоматов, 31 объект общепита, 26 ломбардов, 21 автозаправочная станция, 12 оружейных магазинов, 12 офисов различных компании, 6 рынков, 4 обменных пункта, 3 аптеки, 1 автосалон и другие субъекты предпринимательства (стоматологии, ателье и др.)", - сообщил Адилов.
По информации Адилова, всего по уголовным делам признаны потерпевшими более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, допрошено в качестве свидетелей и потерпевших свыше 12 тысяч граждан, назначено 2 200 судебных экспертиз.
Обеспечение возмещения ущерба будет продолжено и остается наиболее приоритетным направлением работы министерства", - отметил представитель МВД.
По факту ДТП с участием экс-акима Павлодарской области заведено уголовное дело
02.03.2022, 12:07 20596
ПАВЛОДАР. 2 МАРТА - По факту дорожной аварии с участием бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова заведено уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.
По информации Liter.kz, вечером 14 февраля на трассе в Lexus, в котором в качестве пассажира ехал Булат Бакауов, врезался водитель другого авто. От удара машина бывшего чиновника столкнулась с рядом проезжающей "Газелью". Пострадавшему водителю "Газели" потребовалась госпитализация. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб бедра. В полиции отметили, что они начали проверку.
2 марта стало известно, что начато расследование.
Напомним, сотрудники КНБ задержали Булата Бакауова 16 января 2020 года. Следствие длилось почти четыре месяца. Большую часть этого времени экс-чиновник находился под домашним арестом. Изначально дело расследовалось по статье 362 УК РК, позже было переквалифицировано на статью 361 УК РК.
27 мая 2020 года в павлодарском городском суде №2 прошло заседание, на котором рассматривалось дело бывшего акима Павлодарского региона Булата Бакауова. По итогам заседания он освобожден из-под стражи в зале суда.