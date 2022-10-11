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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Проходившего в 2013 году свидетелем по "Хоргосскому делу" Талгата Махатова признали подозреваемым по январским событиям.

Талгат Махатов задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 272 ч. 2 (Участие в массовых беспорядках), 190 (Мошенничество) УК РК", - говорится в ответе Генеральной прокуратуры РК на официальный запрос Zakon.kz .

Следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Имя Талгата Махатова известно из так называемого Хоргосского дела 2013 года, названного самым крупным уголовным процессом в истории Казахстана. В деле он проходил как "секретный" агент, внедренный для разоблачения коррупционных схем для провоза товаров на таможенном посту "Хоргос" на казахстанско-китайской границе. Благодаря Махатову удалось обезвредить многочисленную и хорошо организованную банду контрабандистов, выкачивавших миллиарды долларов на таможне. На последовавшем после ареста высокопоставленных лиц судебном процессе он выступил в качестве свидетеля", - пишет сайт.

В 2017 году Махатов был задержан по подозрению в убийстве, но это дело было прекращено.

По данным газеты "Время", в марте 2022 года его задержали подозрению в мошенничестве на 8 млн долларов.



