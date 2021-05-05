Тела двух подростков обнаружены в гараже в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 4 МАЯ - Тела двух подростков обнаружили полицейские в гараже частного дома в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

28 апреля следственно-оперативная группа Панфиловского РОП, прибыв по вызову в один из частных домов города Жаркента, обнаружила в гараже дома тела двух несовершеннолетних. Оба 2004 года рождения, пишет издание Kazpravda.kz

Признаков насильственной смерти не выявлено. По предварительной версии, потерпевшие отравились парами бензина при ремонте автомашины. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда)", - прокомментировали в областном департаменте полиции.

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