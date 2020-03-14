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Житель Петропавловска продавал наркотики через Telegram (ВИДЕО)

13.03.2020, 18:20 5887
Житель Петропавловска продавал наркотики через Telegram (ВИДЕО)
Петропавловск. 13 марта. Kazakhstan Today - В Петропавловске полицейские пресекли деятельность горожанина, продавшего наркотики через канал в Telegram, передает Kazakhstan Today.
 
Около 500 граммов синтетических наркотиков (особо крупный размер) изъяли у 28-летнего жителя Петропавловска. 
 

Как установлено в рамках досудебного расследования, ранее судимый за наркопреступления горожанин действовал в мессенджере Telegram через канал, собравший более 3,5 тысячи подписчиков. С помощью этого онлайн-ресурса он продавал синтетические наркотики, делая закладки в разных районах города. Подозреваемый, находившийся в наркотическом опьянении, был задержан в центре Петропавловска в минувший четверг. Несколько граммов синтетических наркотиков было изъято при обыске такси, на котором передвигался задержанный. Основную часть - более 400 граммов спайсов - полицейские обнаружили в квартире подозреваемого", - сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.


 
По его информации, в доме задержанного были изъяты концентрат, предназначенный для изготовления синтетических наркотиков, электронные весы, фасовочные материалы, сотовый телефон и ноутбук. С какой целью все это использовал горожанин, предстоит установить следствию.
 

По факту сбыта спайсов проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ранее он был судим за хранение наркотиков, освободился весной прошлого года", - сказал начальник отдела по противодействию наркопреступности УП Петропавловска Рахат Нурахметов.

 

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