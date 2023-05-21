20.05.2023, 17:25 28386
Тело 14-летней девочки обнаружено в котловане с водой на севере Казахстана
Расследование ведется по статье УК РК "Доведение до самоубийства"
Фото: ДП СКО
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Петропавловск. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Тело восьмиклассницы без признаков насильственной смерти обнаружено в котловане с водой близ села Жанажол в Северо-Казахстанской области, сообщает департамент полиции региона.
19 мая жительница села Жанажол заявила в полицию, что ее 14-летняя племянница ранним утром ушла из дома в неизвестном направлении и ее местонахождение неизвестно.
Утром 20 мая в ходе поисковых работы тело пропавшей восьмиклассницы без признаков насильственной смерти обнаружено в воде котлована, расположенного в полутора километрах от села Жанажол.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК "Доведение до самоубийства".
Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Идут следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение",- сказано в сообщении полиции.
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21.05.2023, 11:55 4451
В Степногорске живодер выбросил собаку из окна пятого этажа
Фото: polisia.kz
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Кокшетау. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Степногорска выбросил из окна пятого этажа собаку. Животное погибло. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте "Степногорск не спит".
Житель 6 43 58 выкинул в нетрезвом состоянии собаку с пятого этажа. Свидетели есть. Заявление принято. Трус из дома не вышел. Собаку прикопал за соседней заброшенной. Следы крови пытались замыть", - говорится в сообщении.
По информации ДП Акмолинской области, по факту жестокого обращения с животным проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК ("Жестокое обращение с животным").
Это далеко не первый случай жестокого обращения с животными в стране. Недавно в Атырау собаку насадили на арматуру.
В начале мая житель Павлодара в состоянии алкогольного опьянения выбросил щенка из окна третьего этажа. Питомец погиб.
Пост об убийстве животного размещен в соцсетях. По словам автора, живодер подобрал щенка в подъезде своего дома. Затем выбросил из окна третьего этажа на глазах у детей, находившихся во дворе.
14 мая в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями закона об ответственном обращении с животными, собравший около 500 жителей. Заявку на митинг подали 9 городов Казахстана: Караганда, Шымкент, Атырау, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Алматы, Актау, Актобе, однако показательно, что разрешение на его проведение получили только три последних. В остальных городах в выбранный день были проведены экстренные "строительные работы".
С марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
ЭОС: Преступления против живой природы и экологии.
21.05.2023, 11:37 5561
В центре Уральска убили мужчину
По подозрению в убийстве задержан 19-летний парень
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Уральск. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Убийство произошло в районе центрального рынка 19 мая 4.22, сообщает портал "Мой город".
Неизвестный нанес ножевое ранение гражданину 1995 года рождения. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице. По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 19-летний парень.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99, часть 1, "Убийство". Подозреваемый водворен в изолятор управления полиции Уральска.
20.05.2023, 19:35 24976
В Кызылорде задержали участников массовой драки
Начато расследование по статье УК РК "Хулиганство"
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Кызылорда. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде задержаны 12 участников массовой драки, произошедшей в центре города в ночь на 20 мая.
В ночь на 20 мая в полицию поступил звонок от жителей с сообщением о групповой драке. Выяснилось, что гулявшие две компании молодых людей повздорили между собой и устроили выяснение отношений на кулаках, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, в потасовке участвовали 12 жителей областного центра в возрасте 25-30 лет.
Все были задержаны и после обязательного медобследования доставлены в полицию для дачи показаний.
По факту начато расследование по статье УК РК "Хулиганство".
Ранее в Кызылорде произошла драка с применением оружия.
20.05.2023, 13:54 31756
Житель Жетісу несколько раз пытался изнасиловать несовершеннолетнюю сестру друга
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 23-летний подозреваемый в неоднократных попытках изнасилования шестиклассницы задержан в области Жетісу.
В соцсетях распространился видео ролик, на котором жителя станции Достык допрашивают родственники потерпевшей девочки, которую он несколько раз пытался изнасиловать.
В течение 3-4 месяцев знакомый семьи, друг моего брата, делал попытки изнасилования в отношении маленькой девочки, которая учится в шестом классе. Об этом мы узнали только позавчера. Девочка, узнала что родители уедут в Алматы, но боясь, что история повторится, решила рассказать об этом своей маме. Мама девочки обратилась в соответствующие органы", - говорится в публикации.
При этом отмечается, что у извращенца есть жена и дети.
В полиции области Жетісу прокомментировали данный инцидент. По указанному факту проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица".
В качестве подозреваемого в материалах дела выступает 23-летний житель станции Достык, задержанный и доставленный для дачи показаний в Алакольскую районную полицию. Расследование уголовного дела взято на особый контроль областного департамента", - сказано в сообщении ДП.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.
20.05.2023, 10:55 36341
Три с половиной года тюрьмы получил полицейский за укрытие нелегалов в ВКО
Помощник участкового инспектора получил взятку в 100 тысяч за сокрытие информации о нелегалах
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Усть-Каменогорск. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Помощник участкового инспектора получил взятку в 100 тысяч тенге за сокрытие информации от органов миграционной службы о нелегальных мигрантах, сообщает пресс-служба суда № 2 Усть-Каменогорска.
По материалам суда, будучи помощником участкового инспектора, подсудимый получил взятку в сумме 100 000 тенге за неинформирование соответствующим рапортом органов миграционной службы о выявленных фактах непроживания граждан Республики Узбекистан по адресу временной регистрации в Республике Казахстан.
Вина подсудимого была полностью доказана.
При этом сам подсудимый вину в совершении уголовного правонарушения не признал.
С учетом характера, степени тяжести и общественной опасности совершенного преступления суд назначил Н. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Также осужденный лишен специального звания "лейтенант полиции".
Приговор не вступил в законную силу.
20.05.2023, 10:44 37051
Разыскиваемый Интерполом иностранец задержан в Алматы
Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, создание ОПГ и отмывание денежных средств
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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Иностранец, разыскиваемый правоохранительными органами Франции, задержан в Алматы.
Речь идет о подданном одного из соседних государств, которого, как установлено, разыскивали правоохранительные органы Франции. 32-летнему гражданину инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, создание ОПГ и отмывание денежных средств, сообщает Polisia.kz.
Разыскиваемого задержали сотрудники миграционной службы, а также криминальной полиции Алматы.
Задержанный водворен в изолятор временного содержании ДП.
19.05.2023, 19:07 51821
В Туркестанской области выявили более 150 правонарушений, связанных с незаконной перевозкой ГСМ
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области с 15 мая проходят рейдовые мероприятия по недопущению вывоза ГСМ за пределы страны, а также выявлению переоборудованных транспортных средств без соответствующего разрешения, сообщает Polisia.kz.
По итогам четырех дней отработок в этом направлении полицейскими области проверено в общей сложности 710 грузовых автомобилей. В результате выявлено 153 факта установки дополнительных топливных баков на автотранспорт, не отвечающих установленным требованиям.
В отношении 63 водителей грузовых автомобилей составлен административный протокол по части 7 статьи 590 КоАП РК "Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения". А по части 5 статьи 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортного средства" к 85 правонарушителям приняты административные меры.
Кроме того, по части 8 статьи 590 КоАП РК "Непрохождение предрейсового технического осмотра" составлены адмпротоколы на 5 грузовых автомашин, а на штрафстоянку водворены 12 грузовых автомобилей.
19.05.2023, 18:48 52321
В Актобе задержана группа вымогателей
У задержанных изъято два травматических пистолета с патронами и ножи
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Актобе. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудникам полиции поступила информация о том, что преступная группа занимается вымогательством на территории Актюбинской области, сообщает пресс-служба МВД РК.
Установлено, что задержанные вымогали крупную денежную сумму у предпринимателя, а также требовали переоформить на них автомашину "Тойота Камри".
16 мая в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали четверых жителей Актюбинской области. У задержанных изъято два травматических пистолета с патронами и ножи.
Начато досудебное расследование по статье 194, часть 3, УК РК "Вымогательство". Задержанные водворены в ИВС.
В конце апреля в Акмолинской области задержан подозреваемый в вымогательстве местный житель, который заставлял жителя Кокшетау оформлять кредиты на свое имя.
В марте преступная группа, занимавшаяся вымогательством, была задержана в Актюбинской области. Установлено, что подозреваемые неоднократно вымогали 2 млн тенге у предпринимателя.
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