Тело 14-летней девочки обнаружено в котловане с водой на севере Казахстана

Расследование ведется по статье УК РК "Доведение до самоубийства"

Фото: ДП СКО

Рассказать друзьям

Петропавловск. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Тело восьмиклассницы без признаков насильственной смерти обнаружено в котловане с водой близ села Жанажол в Северо-Казахстанской области, - Тело восьмиклассницы без признаков насильственной смерти обнаружено в котловане с водой близ села Жанажол в Северо-Казахстанской области, сообщает департамент полиции региона.





19 мая жительница села Жанажол заявила в полицию, что ее 14-летняя племянница ранним утром ушла из дома в неизвестном направлении и ее местонахождение неизвестно.





Утром 20 мая в ходе поисковых работы тело пропавшей восьмиклассницы без признаков насильственной смерти обнаружено в воде котлована, расположенного в полутора километрах от села Жанажол.





Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК "Доведение до самоубийства".





Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Идут следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение",- сказано в сообщении полиции.