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Тело дальнобойщика из Беларуси обнаружено в фуре в Акмолинской области

15.11.2021, 11:59 52894
КОКШЕТАУ. 15 НОЯБРЯ - В Есильском районе Акмолинской области на обочине дороги в фуре обнаружено тело 56-летнего жителя Беларуси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
13 ноября 2021 года в отдел полиции Есильского района поступило телефонное сообщение от 38-летнего жителя Темиртау о том, что на 50-м километре автодороги сообщением "Жаксы - Есиль - Бузулук", между городом Есиль и селом Красивое, на обочине дороги в фуре обнаружено тело неизвестного мужчины.
 
В ходе осмотра места происшествия установлено, что на водительском сиденье грузовой автомашины - фуры марки SCANIA обнаружено тело 56-летнего гражданина Республики Беларусь, пишет 716.kz.
 

Визуальным осмотром тела с участием судебно-медицинского эксперта каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено. Причиной смерти предположительно послужила сердечно-сосудистая недостаточность. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - отметили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

 
Грузовая автомашина - фура марки SCANIA обнаружена в кювете, без внешних повреждений. С учетом зафиксированного следа от колес указанная автомашина съехала с автодороги в правую сторону.
 
Фура осуществляла перевозку грузовых шин и грузовых колес. 
 

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новости по теме

В Семее парень совершил суицид, спрыгнув с моста

15.11.2021, 12:01 49303
В Семее парень совершил суицид, спрыгнув с моста
Фото: obvk.kz
СЕМЕЙ. 15 НОЯБРЯ - 18-летний житель Семея покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с моста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
15 ноября 2021 года на оперативный канал 102 в Управление полиции Семея поступило сообщение о том, что со старого моста спрыгнул 18-летний житель города, сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.
 

По данному факту центральный отдел полиции УП города Семей осуществляет досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). В настоящее время по уголовному делу назначили соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела", - приводит сообщение ДП ВКО издание obvk.kz.

 
В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

 

Бухгалтер колледжа в Павлодаре украла 26 миллионов тенге

15.11.2021, 10:39 59320
Бухгалтер колледжа в Павлодаре украла 26 миллионов тенге
ПАВЛОДАР. 15 НОЯБРЯ - Бухгалтер колледжа информационных технологий в Павлодаре осуждена на семь лет тюрьмы за хищение 26 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области направлено в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств в КГП на ПХВ "Колледж информационных технологий" города Павлодара.
 

Главный бухгалтер колледжа Ю. Безпалая, используя свое служебное положение, организовала преступную схему в период с 2015 по 2020 годы по незаконному завладению бюджетными средствами. Она привлекала лиц из числа знакомых и родственников для фиктивного трудоустройства в колледж, затем незаконно начисляла и получала за них заработную плату", - говорится в сообщении АФМ РК.



Обвиняемая осуждена к семи годам лишения свободы, с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на десять лет.

 

В Семее ищут тело убитой несовершеннолетней девушки

14.11.2021, 19:16 87211
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 НОЯБРЯ - Полицейские Семея занимаются поиском тела убитой девушки, по некоторым данным, ее выбросили в Иртыш, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

13 ноября в УП Семея ДП ВКО обратилась местная жительница по факту без вести пропавшей накануне несовершеннолетней дочери", - сообщили obvk.kz в пресс-службе департамента полиции ВКО.

 
Полицейские уже установили подозреваемого, который признался в убийстве девочки.
 

По данному факту УП Семея начато досудебное расследование по статье "Убийство заведомо несовершеннолетнего лица". Следственный отдел назначил необходимые судебные экспертизы.

 
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, в том числе по поиску тела несовершеннолетней и по закреплению доказательств. По поступающим данным, поиски ведутся в районе затона", - добавили в полиции.
 
Иные сведения разглашению не подлежат.
 

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