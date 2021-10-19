Тело младенца в мусорном контейнере: полиция начала расследование

НУР-СУЛТАН, 18 ОКТЯБРЯ - По информации МИД РК, 12 октября в Чонджу между двумя казахстанцами произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников получил ножевое ранение с летальным исходом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время подозреваемый в совершении убийства арестован и находится в следственном изоляторе. Консульским отделом посольства РК в Сеуле решается вопрос отправки тела погибшего в Казахстан.

В ведомстве добавили, что оба казахстанца находились в Южной Корее нелегально.