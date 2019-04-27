Тараз. 26 апреля. Kazakhstan Today - Тело пропавшей в Жамбылской области 9-летней девочки нашли сожженным, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

24 апреля девочка ушла на танцы. Обычно её туда и обратно провожал дедушка. Но в тот день он был занят делами и школьнице предстояло возвращаться одной.

Тело нашли утром следующего дня на окраине города Каратау в Таласском районе, и лишь по некоторым фрагментам одежды родные смогли опознать ребенка. Правда, полиция пока точку не ставит, это будет возможно только после ряда экспертиз. Уголовное дело завели по статье "Убийство". Расследование на личный контроль взял министр внутренних дел.

Поиски продолжаются, сейчас у нас поиски по поимке преступника, а также по установлению свидетелей, если кто-либо видел девочку", - прокомментировал начальник департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев.

Напомним, 24 апреля в Таласский районный отдел полиции обратилась жительница Каратау. По словам женщины, ее 9-летняя дочь Аруай не вернулась домой после занятий в детской школе искусств. В поисках и опросе местных жителей приняли участие более 70 человек. Позже тело девочки нашли на окраине Каратау, проинформировала пресс-служба ДП региона.

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