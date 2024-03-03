Тонна прекурсоров, десятки килограммов мефедрона: в Астане ликвидирована крупная нарколаборатория  

Фото: КНБ РК

Рассказать друзьям

Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 22 февраля в Астане пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, располагавшейся в промышленной зоне города, - 22 февраля в Астане пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, располагавшейся в промышленной зоне города, сообщает Комитет национальной безопасности Казахстана.





По подозрению в совершении данного уголовного правонарушения задержаны двое жителей столицы. В ходе обыска изъято свыше 27 кг психотропного вещества "мефедрон", что эквивалентно около 80 тысячам разовых доз, а также более 1 тонны прекурсоров", - рассказали в пресс-службе КНБ.









Уточняется, что стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается в 540 млн тенге.





Кроме этого, в других районах Астаны обнаружены два 40-футовых контейнера с лабораторным оборудованием, которое, по версии следствия, предназначалось для организации нескольких аналогичных производств.





Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".