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Торговал "синтетикой" под видом аптечного курьера: в Алматы задержали наркоторговца

20.08.2022, 11:41 28331
Торговал "синтетикой" под видом аптечного курьера: в Алматы задержали наркоторговца
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 20 АВГУСТА - Житель Талгарского района под видом аптечного курьера распространял в Алматы синтетический наркотик, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz, 29-летний житель Талгарского района нашел "работу" в интернете.   

В ходе расследования выяснилось, что для связи с так называемым работодателем нужно использовать коды.  

В день задержания предприимчивый курьер получил заказ на закладку 29 доз наркотиков. Однако был задержан. Пакеты с порошкообразным веществом розового цвета направлены на экспертизу, согласно заключению которой представленные на исследование вещества являются психотропными" - сообщили в полиции. 


В отделе полиции при УП Медеуского района начато досудебное расследование. Наркокурьер водворен в ИВС. 

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Тогда он промышлял кражами чужого имущества.

 

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Более 100 автомобилей ввезли по серым схемам в Казахстан

20.08.2022, 14:32 24616
АКТАУ. 20 АВГУСТА - В Казахстан стали ввозить больше автомашин из Грузии и Азербайджана в обход всех правил, без уплаты таможенных пошлин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Схема работает так: человек выбирает автомашину за рубежом, затем ее пригоняют в Казахстан, и это представляется как временный ввоз. К этому времени у перекупщика уже имеется нотариальная доверенность на управление транспортом на имя заказчика, оформленная в вышеуказанных странах. В Казахстане задержано уже более 100 автомашин, ввезенных по такой схеме", - сообщает департамент государственных доходов Мангистауской области.

 
В ведомстве напомнили, что при временном ввозе легковых автомобилей таможенные платежи не уплачиваются только при условии их эксплуатации иностранными гражданами.
 

Приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана гражданам Казахстана можно только после таможенной очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов", - подчеркнули в ДГД.

 
Сейчас, по данным департамента, иностранные граждане завозят в Казахстан автомобили и выезжают с территории страны. 
 

Это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и постановки на учет на территории Республики Казахстан без каких-либо уплат таможенных пошли и налогов", - сообщили в ДГД.

 
На сегодняшний день департамент выявил 603 факта постановки на государственный учет автотранспортных средств без уплаты ТПиН и таможенного декларирования. Материалы по ним переданы в антикоррупционную службу.
 
В ведомстве подчеркнули, что в случае неуплаты таможенных пошлин либо невывоза автомобилей в течение месяца после задержания они реализуются, а вырученные от продажи денежные средства перечисляются в бюджет. 
 

В Нур-Султане задержали трех вооруженных наркоторговцев

20.08.2022, 10:13 31571
В Нур-Султане задержали трех вооруженных наркоторговцев
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - В Нур-Султане полицейские задержали трех молодых людей, в машине у которых нашли наркотики и пистолет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сотрудниками полиции во дворе дома по улице Рыскулбекова была остановлена автомашина ВАЗ 2115, в которой находились трое молодых людей. При осмотре транспорта на пассажирском сиденье был обнаружен предмет, похожий на пистолет. Кроме того, в барсетке одного из пассажиров найдено 48 флаконов с наркотическим веществом растительного происхождения, предположительно, "гашиш". Общая масса вещества равна 47,1 грамма", - сообщает Polisia.kz

 
В отношении задержанных возбуждено сразу два уголовных дела. За незаконное ношение оружия подозреваемым грозит срок до двух лет лишения свободы, за незаконное обращение с наркотическими веществами - штраф в размере до 160 МРП либо арест на срок до 40 суток. 
 
Всего с начала года на территории столицы было зарегистрировано 136 наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято более 253 килограммов наркотических средств, сообщили в полиции. 

 

У жителя Атырауской области изъяли свыше 3 кг черной икры

19.08.2022, 19:25 47271
У жителя Атырауской области изъяли свыше 3 кг черной икры
Фото: Polisia.kz
АТЫРАУ. 19 АВГУСТА - Свыше 3 кг икры осетровых рыб изъяли у жителя Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
13 августа сотрудники отделения криминальной полиции городского отдела полиции № 1 управления полиции Атырау в селе Кара Озек у 34-летнего жителя изъяли 3 кг 124 грамма икры осетровых видов рыб, сообщает Polisia.kz
 
По данному факту отделом полиции № 1 Атырау проводится досудебное расследование по части 2 статьи 339 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
 

Групповое изнасилование в Павлодаре: на сестру пострадавшей давят с двух сторон

19.08.2022, 18:23 48806
Групповое изнасилование в Павлодаре: на сестру пострадавшей давят с двух сторон
Фото: pixabay.com
ПАВЛОДАР. 19 АВГУСТА - На сестру находящейся в больнице после падения с высоты 16-летней девочки, подвергшейся групповому изнасилованию, давят патронатная мать и родственники подозреваемых, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Фонд #НеМолчиKZ, бывшая патронатная родительница открыто угрожает Дарье, просит примириться. Также есть аудиозаписи, где она угрожает дать плохую характеристику Ксении. 
 

Она сообщает, что к ней приезжал отец одного из подозреваемых и предлагал материальное вознаграждение в обмен на прощение. Предлагал ПОЖЕНИТЬ сына-подозреваемого с Ксенией! Он сказал, что двоих откупят и останется только его сын! Нам сообщили, что также идет давление на адвоката потерпевшей Гульмира Кажиева , создают условия, чтобы она вышла из дела! Кроме этого некие местные блогеры собирают информацию о пострадавшей девочке и пытаются опорочить ее в соцсетях! Очевидно, что началась организованная атака на сестер, с целью замять дело!" - сообщили в фонде. 

 
Напомним, на днях в Павлодаре из окна выпала 16-летняя девочка. Как выяснилась, она совершила отчаянный шаг после группового изнасилования. Девочка чудом выжила, так как падение смягчили ветки деревьев. Сейчас за ее жизнь борются врачи - у нее сломан позвоночник, из-за травм и воспаления она теряет зрение и память.
 
Медики оценивают состояние Ксении как тяжелое, ее положение ухудшилось, она снова в реанимации. 

 

В Таразе полицейские изъяли у подростка "синтетику" в особо крупном размере

19.08.2022, 17:31 49826
В Таразе полицейские изъяли у подростка "синтетику" в особо крупном размере
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 19 АВГУСТА - 18 августа сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области с применением служебно-розыскной собаки задержали 17-летнего жителя Тараза, который, по оперативным сведениям, занимался закладками синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе обыска в правом кармане брюк подозреваемого изъято 32 свертка, обмотанных изолентой синего и черного цвета, внутри которых находились синтетическое наркотическое средство "альфа-PVP" общим весом 12,76 грамма, сообщает Polisia.kz
 
Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Тараза. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере) - наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества). 
 
 

Взяли ЦОН штурмом: силовики пресекли деятельность ОПГ в Актюбинской области

19.08.2022, 16:14 51156
Взяли ЦОН штурмом: силовики пресекли деятельность ОПГ в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 19 АВГУСТА - В Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, передает KAZAKHSTAN TODAY/
 

Департаментом полиции Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая оказывала незаконные услуги населению по выдаче водительских удостоверений для управления транспортными средствами", - сообщает Polisia.kz

 
В ходе обыска у участников группы изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их преступную роль. 
 
На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно, что во время задержания силовики брали ЦОН штурмом. 
 
По данному факту начато досудебное расследование.
 
 

Руководитель общественного объединения Экибастуза похитил предназначенные для инвалидов 10 млн тенге

19.08.2022, 15:46 52101
Руководитель общественного объединения Экибастуза похитил предназначенные для инвалидов 10 млн тенге
Фото: Depositphotos
ЭКИБАСТУЗ. 19 АВГУСТА - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Павлодарской области завершено досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на оказание услуг специалиста жестового языка для инвалидов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Следствием установлено, что общественные объединения "Новая жизнь 2030" и "Сердечное тепло - Журек жылуы" в период с 2019 по 2022 годы заключали фиктивные сделки с акиматом города Экибастуза на оказание услуг специалиста жестового языка. Однако фактически никаких услуг не оказывали. Для этого привлекались сторонние специалисты, которым оплачивалось гораздо меньше, чем выделялось из бюджета", - сообщает АФМ

 
Ущерб государству составил почти 10 млн тенге.

Суд приговорил руководителя общественных объединений к 3,5 года ограничения свободы.
 
 

В Алматы экс-бухгалтера онкодиспансера осудили за хищение бюджетных средств

19.08.2022, 12:58 42321
АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - В районном суде № 2 Медеуского района города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера регионального онкологического диспансера города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба суда, бывший бухгалтер признана виновной в хищении бюджетных средств путем безвозмездного присвоения и растраты с использованием служебного положения в особо крупном размере. 
 

С января 2012 года по 2015 года М., выполняя обязанности главного бухгалтера и имея доступ к электронной системе по расчетному счету предприятия, осуществляла необоснованные перечисления бюджетных денежных средств на счета третьих лиц, которые в последующем ею обналичивались", - сообщили в суде. 

 
Причиненный ущерб ГКП на ПХВ "Алматинский региональный онкологический диспансер" составил свыше 53 млн тенге. 
 
В ходе досудебного расследования установлено, что на похищенные денежные средства подсудимая приобрела земельный участок, на котором построила жилой дом, и покупала дорогие автомашины. 
 

Приговором суда М. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 УК, и ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 5 лет с конфискацией имущества, добытого преступным путем", - добавили в пресс-службе. 

 
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу. 
 

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