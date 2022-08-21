Торговал "синтетикой" под видом аптечного курьера: в Алматы задержали наркоторговца

АКТАУ. 20 АВГУСТА - В Казахстан стали ввозить больше автомашин из Грузии и Азербайджана в обход всех правил, без уплаты таможенных пошлин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Схема работает так: человек выбирает автомашину за рубежом, затем ее пригоняют в Казахстан, и это представляется как временный ввоз. К этому времени у перекупщика уже имеется нотариальная доверенность на управление транспортом на имя заказчика, оформленная в вышеуказанных странах. В Казахстане задержано уже более 100 автомашин, ввезенных по такой схеме", - сообщает департамент государственных доходов Мангистауской области.

В ведомстве напомнили, что при временном ввозе легковых автомобилей таможенные платежи не уплачиваются только при условии их эксплуатации иностранными гражданами.

Приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана гражданам Казахстана можно только после таможенной очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов", - подчеркнули в ДГД.

Сейчас, по данным департамента, иностранные граждане завозят в Казахстан автомобили и выезжают с территории страны.

Это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и постановки на учет на территории Республики Казахстан без каких-либо уплат таможенных пошли и налогов", - сообщили в ДГД.

На сегодняшний день департамент выявил 603 факта постановки на государственный учет автотранспортных средств без уплаты ТПиН и таможенного декларирования. Материалы по ним переданы в антикоррупционную службу.

В ведомстве подчеркнули, что в случае неуплаты таможенных пошлин либо невывоза автомобилей в течение месяца после задержания они реализуются, а вырученные от продажи денежные средства перечисляются в бюджет.