Торгующего гашишем медработника задержали в Астане

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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Медицинского работника, сбывающего наркотические средства в Астане, задержала транспортная полиция.
За сбыт наркотиков в особо крупном размере задержан медицинский работник городской больницы. При обыске по месту работы в медицинской организации в личном шкафчике задержанного изъято 4 полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Общий вес изъятых наркотиков составил более 240 граммов гашиша, что согласно действующему законодательству является особо крупным размером", - сообщает Polisia.kz.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение, хранение в целях сбыта либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере". Задержанный водворен в ИВС.