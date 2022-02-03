Транспортные полицейские задержали мародеров, участвовавших в нападениях на оружейные магазины в Алматы

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По словам главы транспортной полиции МВД Онала Бекиева, у подозреваемого изъяты 6 единиц огнестрельного оружия, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к расследуемым преступлениям.
Аналогичное задержание имело место 1 февраля. Полицейские задержали гражданина 1990 года рождения, который 5 января со своим знакомым принимали активное участие в массовых беспорядках в Алматы.
В тот же день подозреваемый вместе с двумя приятелями совершили нападение на другой оружейный магазин, где похитили 7 единиц огнестрельного оружия и участвовали в массовых беспорядках в международном аэропорту Алматы. В настоящее время по данным фактам проводятся досудебные расследования", - резюмировал генерал-майор полиции.
Подозреваемые взяты под стражу, принимаются меры к задержанию их соучастников.