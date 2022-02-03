Транспортные полицейские задержали мародеров, участвовавших в нападениях на оружейные магазины в Алматы

НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - В полицию поступило два заявления от жителей города по факту кражи денег из торговых павильонов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники столичной полиции задержали 18-летнего подозреваемого, сообщает пресс-служба департамента полиции столицы.

Установлено, что путем отжатия пластикового окна павильона "Донер" по улице Абая злоумышленник ночью проник в киоск и похитил с прилавка напитки, деньги из кассы и ящика для пожертвований. Аналогичным способом он проник в павильон другой донерной по улице аль-Фараби, где похитил 120 тысяч тенге.

По факту кражи проводится досудебное расследование. Задержанный дал признательные показания. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

Подозреваемый водворен в Изолятор временного содержания ДП Нур-Султана.