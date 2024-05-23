Трех новорожденных пытались продать с начала года в Казахстане

За торговлю детьми привлечены к ответственности 17 человек

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С начала этого года в Казахстане пытались продать трех новорожденных детей, рассказал в кулуарах мажилиса первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.





В 2023 году было зарегистрировано 19 фактов торговли людьми.





Порядка 16-17 человек привлечены к ответственности за торговлю новорожденными. В этом году у нас три факта зарегистрировано по торговле новорожденными. И все эти факты имели место внутри нашей страны. Суммы там варьируются от 100 тыс. тенге за ребенка до 2 млн тенге", - цитирует Кожаева Zakon.





По информации министра, всего в Казахстане за 2023 год было зарегистрировано 93 дела, связанных с торговлей людьми.





В подавляющем большинстве из них (67 случаев) к ответственности привлечены лица, занимавшиеся сводничеством и организацией притонов", - сообщает КазТАГ.





Сегодня мажилис принял во втором чтении закон "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан" с сопутствующими ему поправками.





Основным законом вводятся новые понятия, некоторые определения приводятся в соответствие с международными стандартами. Также прописываются права жертв торговли людьми, защита прав несовершеннолетних лиц и основы международного сотрудничества в данной сфере", - сообщили в мажилисе.