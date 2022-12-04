У алматинца изъяли свыше 460 рогов сайги

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Данные средства должны были быть перечислены на счета взыскателей
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Органами прокуратуры при содействии Республиканской палаты частных судебных исполнителей проведены проверки своевременности и полноты перечисления частными судебными исполнителями (ЧСИ) денежных средств, взысканных с должников за 2021-2022 годы.
Проверками в Алматы, СКО, Карагандинской, Павлодарской, ЗКО и Акмолинской областях выявлено 660 фактов хищения ЧСИ денег в размере 1,1 млрд тенге, подлежавших перечислению на счета взыскателей", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В частности, по данным ведомства, столичный ЧСИ намеренно определил несуществующий долг по алиментам и снял с банковского счета физического лица 289 млн тенге, которые подлежали конфискации в пользу государства по приговору суда. Эти средства он перечислил экс-начальнику департамента по исполнению судебных актов Астаны. За свои услуги ЧСИ удержал 10 млн тенге.
Кроме того, в Алматы ЧСИ на протяжении года за счет средств должников 18 раз пополнял свой банковский депозит на общую сумму 84 млн тенге. В результате он заработал в виде процентов 2 млн тенге.
Аналогично ЧСИ, перечислив на свой депозит 13,6 млн тенге, получил вознаграждение около 5 млн тенге.
Также 7 карагандинских ЧСИ потратили на личные нужды средства должников в размере 110 млн тенге.
В другом случае ЧСИ в Алматы использовал в личных целях 400 тысяч тенге, предназначенные для несовершеннолетней воспитанницы детского дома "Жанұя".
В Павлодаре ЧСИ 3 года похищал алиментные средства двоих детей на сумму 520 тысяч тенге. Отдельные ЧСИ использовали деньги взыскателей для покрытия расходов руководителей. В Западно-Казахстанской области ЧСИ перечислили 1 млн руководителю региональной палаты и его и заместителю. Другие их коллеги 4,7 млн тенге направили своим женам и родственникам", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Сообщается, что по выявленным фактам хищения и растраты денежных средств начато 16 досудебных расследований.
Также по акту надзора прекращены лицензии 7 ЧСИ, 2 приостановлены, к дисциплинарной ответственности привлечены 55 лиц.