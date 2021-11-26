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У житела Жамбылской области изъят арсенал оружия

25.11.2021, 09:46 42985
ТАРАЗ. 25 НОЯБРЯ - У жителя села Каменка Жамбылской области обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия и патронов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сотрудники полиции и КНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий по Рыскуловскому району обнаружили у жителя села Каменка 1989 года рождения незаконно хранящийся арсенал оружия. 
 

Обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия и патронов, в том числе боевое автоматическое оружие марки АКСУ-74 и несколько патронов к нему калибра 5,45", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

 
Подозреваемый дал признательные показания.
 
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
 
Для проверки причастности к ранее совершенным преступлениям по всему изъятому огнестрельному оружию назначены соответствующие экспертизы.
 

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В Алматы пограничники выявили гражданина Пакистана с поддельной ID-картой Польши

25.11.2021, 20:37 87454
АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ -21 ноября в Международном аэропорту Алматы пограничники задержали гражданина Пакистана, прибывшего из Душанбе без основания для въезда в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе проверки его документов и выяснения цели прибытия в РК, им предъявлены ID-карта Польши (аналог вида на жительства для иностранцев на территории страны) и авиабилеты по маршруту Алматы - Нур-Султан - Франкфурт, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
При проведении экспертизы выяснено, что предоставленная ID-карта не соответствует установленному образцу и является поддельной.
 
Этому гражданину отказано во въезде в РК, он был депортирован.
 

В Мангистауской области пограничники обнаружили схрон рыбы

25.11.2021, 19:54 92287
В Мангистауской области пограничники обнаружили схрон рыбы
Фото: пресс-служба КНБ РК
АКТАУ. 25 НОЯБРЯ - Пограничники обнаружил рыбу осетровых пород в количестве 42 штук общим весом 158 килограммов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе совместных мероприятий департамента пограничной службы по Мангистауской области и отдела полиции Тупкараганского района в одном из частных домов населенного пункта Форт-Шевченко задержаны трое граждан, у которых обнаружена рыба осетровых пород в количестве 42 штук общим весом 158 килограммов, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
По данному факту начато досудебное расследование по пунктам 2,4,5 части 2 статьи 339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами) УК РК.
 
2 ноября сотрудники полиции ОП Капшагая задержали "Газель", в которой находилось около 3 тонн незаконно добытой рыбы.
 

ОПГ нанесла ущерб государству в 2 миллиарда тенге

25.11.2021, 19:25 97174
ОПГ нанесла ущерб государству в 2 миллиарда тенге
Фото: Кадр с видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 НОЯБРЯ - Территориальным департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой области пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории Усть-Каменогорска и Алматы на номинальных директоров, сообщает пресс-служба АФМ РК. 

 
В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота.
 
Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге. 
 
Ведется следствие.

Ранее в Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на три миллиарда тенге.
 

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