У житела Жамбылской области изъят арсенал оружия

АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ -21 ноября в Международном аэропорту Алматы пограничники задержали гражданина Пакистана, прибывшего из Душанбе без основания для въезда в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе проверки его документов и выяснения цели прибытия в РК, им предъявлены ID-карта Польши (аналог вида на жительства для иностранцев на территории страны) и авиабилеты по маршруту Алматы - Нур-Султан - Франкфурт, сообщает пресс-служба КНБ РК.

При проведении экспертизы выяснено, что предоставленная ID-карта не соответствует установленному образцу и является поддельной.

Этому гражданину отказано во въезде в РК, он был депортирован.