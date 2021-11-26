У житела Жамбылской области изъят арсенал оружия

ТАРАЗ. 25 НОЯБРЯ - У жителя села Каменка Жамбылской области обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия и патронов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники полиции и КНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий по Рыскуловскому району обнаружили у жителя села Каменка 1989 года рождения незаконно хранящийся арсенал оружия.
Обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия и патронов, в том числе боевое автоматическое оружие марки АКСУ-74 и несколько патронов к нему калибра 5,45", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
Подозреваемый дал признательные показания.
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Для проверки причастности к ранее совершенным преступлениям по всему изъятому огнестрельному оружию назначены соответствующие экспертизы.