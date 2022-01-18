У жителей Туркестанской области изъяли оружие и наркотики

ТУРКЕСТАН. 17 ЯНВАРЯ - В Туркестанской области за двое суток выявлено семь фактов, связанных с незаконным хранением оружия, наркотических средств и материалов религиозного характера, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На территории Отырарского района сотрудники криминальной полиции задержали местного жителя, у которого обнаружили бумажный сверток с марихуаной и незарегистрированное двуствольное охотничье ружье с 36 патронами. Также у подозреваемого изъяты более 20 книг, брошюр и журналов религиозного характера", - сообщает портал Polisia.kz .

Кроме того, в Тулькубасском районе оперативники задержали мужчину, у которого изъяли незарегистрированный сигнальный пистолет и обрез охотничьего ружья 16 калибра.

На территории города Кентау сотрудники полиции изъяли у одного из горожан марихуану и металлический кастет. В Жетысайском районе в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, у которого изъяли незарегистрированный газовый пистолет, свыше 20 патронов разного калибра, металлическую и деревянную дубинки и сверток с марихуаной", - проинформировали в полиции.

Кроме того, в Мактаральском районе сотрудники криминальной полиции изъяли у одного из сельчанин обрез охотничьего оружия 16 калибра. Еще один обрез 12 калибра обнаружили у жителя Ордабасинского района. Также на территории Сарыагашского района оперативники задержали жителя районного центра, у которого изъяли незарегистрированный травматический пистолет.

Все факты зарегистрированы в ЕРДР по статьям 296 УК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и 287 УК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз. Выясняются все обстоятельства и причастность их к другим аналогичным преступлениям.



