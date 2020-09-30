У жителя Актюбинской области обнаружены сайгачьи рога и оружие

Актобе. 29 сентября. Kazakhstan Today - У 31-летнего жителя Актюбинской области обнаружена пара сайгачьих рогов, передает Kazakhstan Today.

27 сентября в ходе проведения оперативных мероприятий по полученной информации в Мартукском районе задержан 31-летний житель одного из населенных пунктов, у которого по месту проживания в ходе досмотра обнаружены сайгачьи рога в количестве 2 штук (одна пара)", - сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области.

Рога были изъяты следственно-оперативной группа Мартукского РОП.

Кроме того, в ходе обыска жилого дома, под крышей сарая обнаружено и изъято двуствольное ружье неустановленной модели, 16 калибра.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов)", - проинформировали полицейские.

Они также рассказали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Департамент полиции напоминает, что при добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия или боеприпасов граждане освобождаются от ответственности.

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