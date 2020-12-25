У жителя Алматинской области изъято более 5 килограммов гашиша

Талдыкорган. 24 декабря. Kazakhstan Today - Более пяти килограммов гашиша изъяли полицейские у жителя Талгарского района Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Наркотики обнаружены в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников управления по противодействию наркопреступности ДП Алматинской области совместно с районными полицейскими. В ходе санкционированного обыска дома в поселке Карабулак у 43-летнего местного жителя изъяты четыре пластиковые бутылки с содержимым растительного происхождения. По заключению экспертизы, изъятое вещество является гашишем общим весом 4,956 килограмма, сообщает Polisia.kz

Продолжив обыск дома с помощью служебно-розыскной собаки, в газовой плите в сарае полицейские обнаружили два пакета с веществом зеленого цвета, имеющим специфический запах. Вещество, по заключению экспертов, также гашиш, его вес - 722,4 грамма. Таким образом, общий вес изъятых наркотиков составил 5 килограммов 678,4 грамма.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта, наркотических средств в особо крупном размере).

Подозреваемый взят под стражу.

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