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У жителя Алматинской области изъято более 5 килограммов гашиша

24.12.2020 8614
Талдыкорган. 24 декабря. Kazakhstan Today - Более пяти килограммов гашиша изъяли полицейские у жителя Талгарского района Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Наркотики обнаружены в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников управления по противодействию наркопреступности ДП Алматинской области совместно с районными полицейскими. В ходе санкционированного обыска дома в поселке Карабулак у 43-летнего местного жителя изъяты четыре пластиковые бутылки с содержимым растительного происхождения. По заключению экспертизы, изъятое вещество является гашишем общим весом 4,956 килограмма, сообщает Polisia.kz.
 
Продолжив обыск дома с помощью служебно-розыскной собаки, в газовой плите в сарае полицейские обнаружили два пакета с веществом зеленого цвета, имеющим специфический запах. Вещество, по заключению экспертов, также гашиш, его вес - 722,4 грамма. Таким образом, общий вес изъятых наркотиков составил 5 килограммов 678,4 грамма.
 
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта, наркотических средств в особо крупном размере). 
 
Подозреваемый взят под стражу.
 

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