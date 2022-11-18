У жителя Атырауской области изъяли восемь рогов сайги

Атырау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Индерского районного отдела полиции Атырауской области в ходе проведения ОПМ "Браконьер" задержали гражданина, незаконно хранившего рога сайгака, сообщает Polisia.kz.
Ночью 12 ноября сотрудники полиции Индерского РОП совместно с инспекторами Западного регионального филиала "Охотазоопром" изъяли на участке Сыралы одной из зимовок 8 рогов. В качестве подозреваемого задержан 64-летний житель села Орлик.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".