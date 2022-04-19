У жителя Туркестанской области в багажнике авто обнаружили 200 кг марихуаны

Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 18 АПРЕЛЯ - Сотрудники департамента полиции Жамбылской области пресекли крупный канал поставки наркотиков в западные регионы страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
15 апреля на трассе республиканского значения Западная Европа - Западный Китай около села Айша-биби Жамбылского района сотрудниками остановлена машина BMW Х5, за рулем которой находился 36-летний житель Туркестанской области. Мужчина попытался сбежать, но был задержан, сообщает Polisia.kz.
В ходе осмотра в багажнике машины обнаружено восемь мешков с марихуаной общим весом 200 кг. По словам подозреваемого, наркотическое вещество он заготовил еще в августе 2021 года на территории Шуского района.
Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Жамбылского РОП.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК "Незаконное хранение наркотических веществ в особо крупном размере в целях сбыта", согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Проводится ряд следственно-оперативных мероприятий для установления иных лиц, причастных к преступлению.