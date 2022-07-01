Убившего краснокнижного архара браконьера задержали в ВКО

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 30 ИЮНЯ - Мужчину, незаконно охотившегося на архаров и норок, задержали в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники природоохранной полиции совместно с инспекторами "Охотзоопрома" на территории Тарбагатайского сельского округа Аягозского района выявили, что 38-летний житель села Аккожа незаконно охотился на архаров и норок. Добычу злоумышленник подстрелил из гладкоствольного незарегистрированного оружия 28-го калибра на окраине села Акшокы. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 13 миллионов тенге", - сообщили в ДП ВКО.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 337, часть 4, УК РК (Незаконная охота в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование, с причинением крупного ущерба).

Наказание за данное преступление предусматривает штраф в размере до 6 тысяч МРП (18 млн 378 тысяч тенге), либо исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Всего с начала года выявлено 11 фактов незаконной охоты на диких животных, сообщили в полиции.