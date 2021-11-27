Убийство девушки в Шымкенте: задержали подозреваемую

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Подозреваемой в жестоком преступлении оказалась жительница Туркестанской области 1990 года рождения, сообщает otyrar.kz.
Гражданку задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции в ходе розыскных мероприятий задержали подозреваемую и зарегистрировали уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы. Проводится досудебное расследование.
Напомним, что 25 ноября на съемной квартире в центре Шымкента обнаружили тело девушки, которая скончалась от ножевых ранений. Хозяйка забила тревогу, когда девушка на третий день перестала отвечать на звонки.