Убийство женщины в Караганде: полицейских накажут за бездействие и халатность
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Караганда. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший супруг зарезал женщину на глазах у детей в Караганде.
О вопиющем случае написал в Facebook правозащитник Серик Беркамалов.
Несмотря на все наши усилия, на уверения и рапорты правоохранительных органов, что они якобы изменили свою работу и чутко реагируют на каждый сигнал о бытовом насилии, убийства продолжаются. 25 апреля в Караганде бывший муж, нанеся несколько ножевых ранений, на глазах у своих детей убил Гульмиру Таймасову. Ей было 52 года, двое несовершеннолетних детей остались без матери. Развелись больше 10 лет назад, но он никак не оставлял их в покое. В течение нескольких лет жертва обращалась в полицию, но каждый раз он оставался безнаказанным и хвастал своими связями в полиции", - пишет общественник.
По его словам, в день убийства дети позвонили в полицию и рассказали об угрозах со стороны абьюзера, полицейские приняли заявление, но, даже будучи свидетелями угроз и скандала, а также нетрезвого состояния агрессора, не забрали его и оставили наедине с женщиной и детьми.
Через два часа экс-супруг зарезал женщину на глазах у детей и убежал из квартиры.
Чудом только не пострадали дети, они тут же вызвали полицию и скорую. Скорая ехала больше двадцати минут, какая-то неспешная, по словам очевидцев, помощь, в конечном итоге маму не довезли до больницы", - пишет Беркамалов.
По словам правозащитника, преступник и не думал скрываться от полиции, а после задержания один из полицейских угостил его сигаретой.
Мы разберемся и намерены привлечь всех виновных полицейских, само собой, и убийца ответит по всей строгости закона", - пообещал общественник.
Ситуацию прокомментировал глава департамента полиции области Негмет Исмагулов.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ход расследования находится под моим личным контролем. В отношении сотрудников полиции, а также их руководства проводится служебное расследование. По результатам будут приняты самые строгие меры", - сообщил глава полиции региона.