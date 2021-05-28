Участников музыкальной группы "Mad MEN" подозревают в создании ОПГ

АЛМАТЫ. 27 МАЯ - Участникам музыкальной группы "Mad MEN" вменили создание и участие в ОПГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Устойчивая наркосеть была ликвидирована полицией Алматы месяц назад. В ее составе было 10 молодых людей в возрасте от 21 года до 30 лет. Руководил группой - 27-летний гражданин Х., напоминает портал Polisia.kz

Как сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов, в поле зрения полиции Х. попал в сентябре 2020 года. По оперативным данным, мужчина в составе группы на протяжении года занимался в Алматы изготовлением и сбытом синтетических наркотиков.

Преступная деятельность гражданина Х. и его "помощников" была официально задокументирована. Роли каждого его ассистента были четко распределены. К примеру, три человека, одна из которых - девушка, отвечали за поставку компонентов для изготовления синтетических наркотиков из Российской Федерации посредством логистической компании. Двое молодых людей, так называемые кассиры, отвечали за прием заявок и работу с закладчиками. Еще четверо мужчин - закладчики наркотиков, которые орудовали в Наурызбайском, Бостандыкском и Алатауском районах города", - сказал Алмагамбетов.

Участникам группы вменяется факт создания и руководства ОПГ. Подозреваемые с санкции суда взяты под стражу.

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