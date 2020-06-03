Угнанный автомобиль планировали вывезти в Кыргызстан в грузовике с пиломатериалами

Тараз. 2 июня. Kazakhstan Today - Угнанный автомобиль планировали вывезти в грузовой автомашине, груженной пиломатериалами, передает Kazakhstan Today.

1 июня 2020 года казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Айша биби" (Жамбылская область) предотвращен вывоз в Кыргызстан легкового автомобиля "Мерседес-Бенц". Для незаконного вывоза организаторы прятали легковой автомобиль в грузовой автомашине с пиломатериалами. Документы на транспортное средство у перевозчиков отсутствовали", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

По данным ведомства, легковой автомобиль передан в департамент государственных доходов по Жамбылской области.

Следует отметить, что в данном пункте пропуска это второй случай выявления легковых транспортных средств, спрятанных под грузом. Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного вывоза автомашин с территории Казахстана", - отметили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства