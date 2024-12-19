Укравшего вещдоки на 24 млн тенге полицейского осудили в области Жетысу

На протяжении семи лет участковый полицейский находился в международном розыске

Рассказать друзьям

Талдыкорган. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спецпрокуроры области Жетысу завершили дело в отношении участкового инспектора полиции Текели, укравшего вещественные доказательства на 24 млн тенге, - Спецпрокуроры области Жетысу завершили дело в отношении участкового инспектора полиции Текели, укравшего вещественные доказательства на 24 млн тенге, сообщили в областной прокуратуре.





По информации ведомства, в марте 2017 года участковый полицейский с сообщниками похитили вещественные доказательства в рамках уголовного дела по факту кражи на сумму 24 млн тенге.





После совершения преступления на протяжении 7 лет сотрудник полиции находился в международном розыске.





Его подельники были осуждены к различным срокам лишения свободы.





Суд признал экс-полицейского виновным по статье УК РК "Превышение власти или должностных полномочий" и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.