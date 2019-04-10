Уличного грабителя задержали в Алматы

Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - Уличного грабителя задержали по горячим следам в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Преступление произошло в Турксибском районе Алматы. Два друга прогуливались по проспекту Сейфуллина, когда к ним подошли двое неизвестных мужчин и отвели "на разговор" в ближайшие дворы, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

Молодые парни и не представляли, что окажутся в статусе потерпевших. С их слов, они подумали, что мужчины их перепутали с кем-то. Подозреваемые превосходили своих жертв по возрасту и физическим данным: они стали угрожать им и требовать деньги. Молодые люди не стали пререкаться со злоумышленниками и отдали, что имели при себе: денежные средства в размере 17 тысяч тенге и сотовый телефон марки "Самсунг". Затем незамедлительно сообщили о произошедшем полицейским", - проинформировал командир полка дорожно-патрульной полиции Управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

Уже при проческе района по горячим следам был задержан один из подозреваемых: мужчина, схожий по приметам, описанным потерпевшей стороной.

Молодые люди сразу опознали своего обидчика. При досмотре в кармане задержанного обнаружен сотовый телефон. На 32-летнего подозреваемого А., ранее судимого за угон авто, который сознался в содеянном, в тот же момент были надеты наручники. Обе стороны доставлены в УП Медеуского района для дальнейших разбирательств и проведения досудебного расследования по факту грабежа", - резюмировал полковник Саттаров.

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