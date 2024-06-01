В Акмолинской области бухгалтер сельского акимата перечислила на свой счет более 20 млн тенге

Ей назначено 7 лет лишения свободы

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Кокшетау. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бухгалтер акимата сельского округа С. в Акмолинской области совершила растрату бюджетных средств в особо крупном размере, с использованием служебного положения, - Бухгалтер акимата сельского округа С. в Акмолинской области совершила растрату бюджетных средств в особо крупном размере, с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба Целиноградского районного суда.





С января 2018 года по октябрь 2023 года, используя ЭЦП акимов, С. вносила ложные сведения о начислении себе заработной платы в размере выше установленной штатным расписанием.





Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, за указанный период подсудимая излишне перечислила на свой банковский счет заработную плату в размере более 20 млн тенге.





Приговором суда С. назначено 7 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес акима области и акима сельского округа за отсутствие контроля, а также в адрес руководства департамента казначейства для принятия мер в отношении ответственных лиц за допущенное нарушение и ненадлежащий контроль.





В прокуратуру направлено уведомление по вопросу о начале досудебного производства в отношении бывших акимов, допустивших халатное отношение в работе.





Приговор не вступил в законную силу.



