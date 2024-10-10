09.10.2024, 12:02 21781
В Акмолинской области должностных лиц привлекли к ответственности за неправомерный отказ от госзакупок на 3,8 млрд тенге
Неправомерные действия государственных органов нарушают права предпринимателей, пояснили в прокуратуре региона
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Кокшетау. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области должностных лиц государственных органов привлекли к ответственности за неправомерный отказ от госзакупок на 3,8 млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По представлению прокуратуры области 8 должностных лиц привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму более 2 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что госорганами осуществлены ряд отказов от закупок по надуманным основаниям на общую сумму 3,8 млрд тенге.
Одним из отделов строительства района осуществлен отказ от госзакупок по причине неверного указания уровня сложности объекта, отсутствия генерального плана и другой документации (...) Таким образом, указанные неправомерные действия государственных органов нарушают права предпринимателей, принцип добросовестной конкуренции и приводит к коррупционным рискам", - добавили в прокуратуре.
Ранее акиматы ВКО были оштрафованы на 14 млн тенге за нарушения в сфере госзакупок.
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09.10.2024, 20:54 20521
В дочерней компании КТЖ выявили хищение более 56 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам внутреннего служебного расследования, проведенного АО "НК "ҚТЖ" в отношении дочерней организации - ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" установлены факты хищения на более чем 56 млн тенге, сообщает пресс-служба КТЖ.
КТЖ направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы о принятии мер в рамках уголовно-процессуального законодательства с целью возмещения материального ущерба и установления виновных лиц.
Проводятся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что директор "дочки" КТЖ получил взятку в 50 тысяч долларов за должность.
09.10.2024, 19:46 23126
В Мангистауской области разрешение на оружие выдавали дебоширам
Фото: instagram_qriim_mvdrk
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Актау. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области за несвоевременное рассмотрение акта надзорного органа исполняющий обязанности начальника отдела полиции Тупкараганского района привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуроры выявили нарушения законности при выдаче разрешений на приобретение оружия. Установлено, что разрешения получили лица, привлеченные к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и семейно-бытовое насилие.
В целях устранения нарушений в отдел полиции Тупкараганского района внесено представление, которое не было рассмотрено в установленный законом месячный срок. В связи с этим, в отношении руководства отдела полиции было возбуждено дисциплинарное производство.
Также после требования прокурора неправомерно выданные разрешения аннулированы, а также изъято четыре единицы оружия.
09.10.2024, 17:30 27596
Главу "Елорда Құрылыс Компаниясы" приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку в 170 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил генерального директора ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" к 10 годам лишения свободы за взятку в 170 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Вынесен приговор в отношении генерального директора ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" Кадесова Р.А. и гражданина Давлетова О.Б. (...) Приговором суда Кадесову Р.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, Давлетову О.Б. - 6 месяцев. Суд конфисковал имущество Кадесова Р.А. в виде четырех автотранспортных средств со стоимостью, равной сумме взятки, а также взыскал в доход государства сумму взятки в размере 170 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Кадесов Р.А. признан виновным в получении через Давлетова О.Б. взятки в особо крупном размере на сумму 170 млн тенге от руководителя подрядной организации за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане", - добавили в пресс-службе.
Ранее чиновника и предпринимателя осудили на 7 лет за взятки в Кызылординской области.
09.10.2024, 17:15 28656
Самоубийство девочки в Акмолинской области: прокуратура выясняет возможное влияние южнокорейского комикса
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области прокуратура выясняет возможное влияние южнокорейского комикса на суицид 14-летней девочки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В начале октября в одном из сел Аршалынского района обнаружено тело несовершеннолетней А., 2010 года рождения, покончившей жизнь самоубийством. Как выяснилось несовершеннолетняя А., незадолго до самоубийства в интернете просматривала материал о шести способах простых узлов и Манхву (южнокорейский комикс - Прим. ред.) - инструкцию по перерождению (...) На сегодня эксперты выясняют возможное влияние теории 25-го кадра на поведение человека, которое заставляет выполнять какие-либо действия", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в связи с наличием признаков пропаганды самоубийства прокуратурой Аршалынского района начато досудебное расследование.
Расследование уголовного дела поручено специальному прокурору, ход следствия взят на контроль", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в Казахстане расследуют три дела о пропаганде самоубийства в Сети.
09.10.2024, 15:15 34416
Экс-руководство дирекции развития спорта подозревается в хищении более 740 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Антикоррупционной службы Казахстана Данияр Бигайдаров рассказал о многмилионных хищениях в сфере финансирования спорта.
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства туризма и спорта, его заместителя и других лиц.
По словам Бигайдарова, они подозреваются в хищении бюджетных средств в программы Artsport, также установлены дополнительные эпизоды присвоения бюджетных денег, выделенных на закуп экипировки спортсменов Азиатских игр-2023, спортивных услуг, спортинвентаря и командировочные затраты.
Общая сумма ущерба по указанным фактам составила 746 млн тенге.
В Алматы глава отдела экономики и финансов управления спорта и бухгалтеры городского центра подготовки олимпийского резерва украли более 171 млн тенге, перечисляя заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в центре. Приговором суда им назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
В Восточно-Казахстанской продолжается следствие по факту хищения 80 млн тенге в региональном управлении спорта. Средства были выделены на учебно-тренировочные сборы.
Всего, подытожил представитель Антикора, с начала текущего года в сфере финансирования спорта зарегистрировано 59 уголовных правонарушений с установленным ущербом 1,3 млрд тенге.
Ранее Антикор раскритиковал неэффективное расходование 1,4 трлн тенге на спорт. Между тем, на текущий и предстоящие два года запланировано выделение из бюджета еще 1,3 триллиона тенге.
Напомним, казахстанские спортсмены, участвующие в Азиаде в Ханчжоу в 2023 году, высказались о низком качестве спортивной формы. В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва. После скандала с "одноразовой" спортивной формой Антикор инициировал проверку в отношении Минтуризма по части финансирования спорта.
09.10.2024, 14:41 35646
В Алматы задержана бывшая судья Светлана Жоламанова
Фото: Instagram/zholmanova.svetlana
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Алматы. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы сообщили о задержании бывшей судьи Медеуского районного суда Светланы Жоламановой.
В полиции уточнили, что Жоламанова была задержана по факту мошенничества. Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.
Подозреваемая доставлена в полицию. Проводятся следственные мероприятия", - добавили в пресс-службе.
Напомним, весной 2021 года появилась информация, что судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову подозревают в мошенничестве. При обыске у судьи изъяли крупную сумму денег. В пресс-службе горсуда Алматы тогда пояснили, что в служебном кабинете судьи было изъято 10 тысяч долларов. Ее заподозрили "в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу. Полномочия Светланы Жолмановой были приостановлены распоряжением председателя Верховного суда РК. Позже Жолманова, провела пресс-конференцию, во время которой опровергла информацию о возбужденном на нее деле.
Спустя два года, весной 2023 года Жоламанова была уволена с занимаемой должности по решению Судебного жюри "за совершение дисциплинарного проступка".
09.10.2024, 14:14 37401
Махинации с полигоном ТБО: в чем подозревают акима Илийского района
В Антикоре раскрыли подробности уголовного дела
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Конаев. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал подробности дела в отношении акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева.
Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем передачи права доверительного управления полигоном твердо-бытовых отходов аффилированной ему компании в нарушении требований пожарной безопасности и без разрешения органов санитарно-эпидемиологического контроля", - рассказал на брифинге официальный представитель Антикора.
Кроме того, он подозревается в превышении своих должностных полномочий путем незаконного продления срока доверительного управления полигоном.
По словам спикера, глава района в свою преступную схему вовлек руководителей районных отделов финансов и жилищно-коммунального хозяйства.
Следует отметить, что предусмотренные договором обязательства по утилизации Твердых бытовых отходов компанией не выполнялись, а доход от ее деятельности направлен на его личное обогащение", - обратил внимание спикер.
В результате его противоправных действий региону нанесен экологический ущерб в размере 204 млн тенге.
Подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, Карасаев был задержан в начале сентября текущего года. Ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам.
09.10.2024, 13:33 39086
Несколько чиновников Минфина задержаны по подозрению в коррупции
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Должностные лица Министерства финансов РК подозреваются в создании преступной группы и получении взяток от предпринимателей за положительное разрешение налоговых проверок, сообщил на брифинге Антикоррупционного ведомства его представитель Данияр Бигайдаров.
Руководителей управлений Минфина подозревают в том, что, имея доступ к служебной информации о необоснованном доначислении предприятию налогов в размере 570 млн тенге, подлежащих уменьшению на полную сумму, они через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение", - рассказал Бигайдаров.
Во время получения взятки в сумме 68 млн тенге чиновники были пойманы с поличным.
С санкции суда подозреваемые взяты под домашний арест с применением электронных средств слежения.
Проверяется причастность к уголовному правонарушению других должностных лиц ведомства. Расследование продолжается.
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