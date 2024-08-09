В Акмолинской области иностранцы занимались изготовлением наркотиков в особо крупном размере

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Кокшетау. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Ерейментау B., M., и G. в составе транснациональной организованной группы приобрели жилой дом, где создали подпольную лабораторию, в которой занимались изготовлением и хранением аналогов психотропного вещества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба - В Ерейментау B., M., и G. в составе транснациональной организованной группы приобрели жилой дом, где создали подпольную лабораторию, в которой занимались изготовлением и хранением аналогов психотропного вещества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СМУС Акмолинской области.





Гражданин Украины В. завербовал граждан Молдовы M. и G. Они приобретали для изготовления аналогов психотропных веществ сырье и незаконно хранили аналоги психотропного веществ в особо крупном размере.





В августе 2023 года во время обыска жилого дома, хозяйственных построек и прилегающей территории сотрудники полиции установили и задержали граждан Молдовы. При обыске обнаружены более 40 кг аналогов психотропных веществ.





Приговором суда B. признан виновным и ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





M. признан виновным и ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с конфискацией имущества.





G. признан виновным и ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





Приговор суда не вступил в законную силу.



