В Акмолинской области ликвидирован канал контрабанды огнестрельного оружия

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - В Акмолинской области Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России, передает Kazakhstan Today.



"27 февраля текущего года в ходе проведения спецоперации с привлечением сил и средств службы специального назначения "А" КНБ РК и спецподразделения "Арлан" департамента полиции участники транснациональной преступной группы были задержаны", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.



В ходе многоэтапной оперативной разработки органами национальной безопасности у организаторов контрабанды изъяты 11 пистолетов Макарова и более 1300 патронов к ним.



"Проводится досудебное расследование. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы", - заключили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что за незаконный оборот огнестрельного оружия осуждены 10 жителей Алматы и Алматинской области.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства