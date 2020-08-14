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В Акмолинской области ликвидирована нарколаборатория

13.08.2020, 10:08 6886
Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области ликвидирована нарколаборатория по производству психотропных веществ для продажи в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.
 
30-31 июля 2020 года в результате проведенной департаментом Комитета национальной безопасности РК по городу Нур-Султану совместно с департаментом экономических расследований и подразделения спецназначения "Беркут" Национальной гвардии МВД РК спецоперации задержаны трое граждан РК и один иностранец. 
 

Подозреваемые причастны к организации и функционированию на территории Акмолинской области подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, в последующем распространявшихся в Нур-Султане", - сообщили в пресс-службе КНБ РК. 

 
По информации ведомства, реализация наркотиков осуществлялась через созданный в этих целях интернет-магазин на платформе теневого сегмента Интернет-сети Deep Web, Darknet посредством так называемых "закладок".
 
В ходе обыска обнаружены наркотические и психотропные вещества, а также химические реагенты и оборудование, используемые при их изготовлении.
 
Задержанные лица водворены в следственный изолятор КНБ РК. Досудебное расследование продолжается.
 

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