В Акмолинской области ликвидирована ОПГ занимавшаяся контрабандой золота

Кокшетау. 17 сентября. Kazakhstan Today Сотрудники МВД совместно с коллегами из прокуратуры пресекли деятельность нескольких организованных преступных группировок, передает Kazakhstan Today.

Членами ОПГ была отлажена схема хищения сырья на предприятиях Акмолинской области, которое сначала поставлялось для обработки в подпольные мини-цеха, а затем вывозилось ими из страны, сообщает Polisia.kz





В ходе спецоперации полицейские перекрыли крупный канал контрабанды и задержали 10 человек. На месте изъяты вещественные доказательства и технические средства.

По факту создания и руководства организованной преступной группой ведется досудебное расследование по статье 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.





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