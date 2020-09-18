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В Акмолинской области ликвидирована ОПГ занимавшаяся контрабандой золота

17.09.2020, 16:45 5617
В Акмолинской области ликвидирована ОПГ занимавшаяся контрабандой золота
Кокшетау. 17 сентября. Kazakhstan Today Сотрудники МВД совместно с коллегами из прокуратуры пресекли деятельность нескольких организованных преступных группировок, передает Kazakhstan Today. 
 
Членами ОПГ была отлажена схема хищения сырья на предприятиях Акмолинской области, которое сначала поставлялось для обработки в подпольные мини-цеха, а затем вывозилось ими из страны, сообщает Polisia.kz.

В ходе спецоперации полицейские перекрыли крупный канал контрабанды и задержали 10 человек. На месте изъяты вещественные доказательства и технические средства.
 
По факту создания и руководства организованной преступной группой ведется досудебное расследование по статье 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

 

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